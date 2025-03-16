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長和售港口遭中方批評 分析：資產偏重海外受制較少

2025/3/16 17:50（3/16 18:13 更新）
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香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業，將巴拿馬運河等港口售予美國貝萊德為首的財團遭中國官方批評。學者指出，長和的資產及收益已經偏重於歐洲等海外市場，受制於中國政府的程度較少。圖為李嘉誠2018年最後一次出席公司股東大會。 (中央社檔案照片)
香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業，將巴拿馬運河等港口售予美國貝萊德為首的財團遭中國官方批評。學者指出，長和的資產及收益已經偏重於歐洲等海外市場，受制於中國政府的程度較少。圖為李嘉誠2018年最後一次出席公司股東大會。 (中央社檔案照片)
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（中央社記者陳鎧妤台北16日電）香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業，將巴拿馬運河等港口售予美國貝萊德為首的財團遭中國官方批評。學者指出，長和的資產及收益已經偏重於歐洲等海外市場，受制於中國政府的程度較少。

美國總統川普（Donald Trump）多次表明要收回巴拿馬運河，長江和記實業（長和）4日公布與貝萊德為首的財團達成原則性協議，出售分布在23個國家的43座港口等，其中包括巴拿馬運河兩端的港口，長和可獲得190億美元（約新台幣6235億）現金收入。

事隔多天，中共中央港澳辦（中國國務院港澳辦）官網接連轉載香港大公報批評長和賣港口的文章，長和的股價應聲下跌。

有不願具名的香港經濟學者向中央社表示，目前仍然看好此次交易，近年長和的資產及收入重點都轉移到海外，受制於中國政府的程度較少；反觀，香港其他主要房地產開發商，其資產及市場仍偏重於香港及中國大陸。

觀察長江和記實業2024年期中財報，在資產總額方面，按地區劃分，香港及中國大陸約港幣1065億元（約新台幣4500億元）。歐洲約達5755億元，加拿大約有167億元，亞洲、澳洲及其他地區約有1713億元，這3個地區的資產合計約7635億元，顯示長和在海外的資產遠多於在香港及中國大陸。

在收益總額方面，來自歐洲的收益占50%，當中17%來自英國，來自亞洲、澳洲及其他地方的收益占16%，來自香港及中國大陸的收益占12%，來自加拿大的收益占1% ，來自財務及投資與其他方面的收益占21%，顯示長和的收益主要來自歐洲等地。

長江和記實業的核心業務包括港口及相關服務、零售、基建及電訊，李嘉誠另一旗艦集團長江實業集團（長實）則以物業發展及飯店業務為主。

觀察長江實業集團2024年期中財報，集團的收入總額約港幣347億元，當中來自英國的收入最多，約170億元，來自香港及中國大陸共約92億元，其他收入約84億元。

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中國全國港澳研究會副會長劉兆佳14日向南華早報表示，港澳辦轉載大公報的文章，是想用間接的方法表達不滿，並希望李嘉誠能取消現在的交易，再談判一個對北京更有利的新協議。

劉兆佳表示，但這對李嘉誠並不容易，因為他進退兩難，無論他繼續交易還是改變決定，都將面臨來自不同方面的指責。（編輯：邱國強）1140316

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