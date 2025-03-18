習近平考察貴州 倡保留民族特色發展旅遊

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（中央社台北18日電）中共總書記習近平昨天赴貴州黔東南州考察調研時表示，旅遊是很大的產業，鄉村旅遊如火如荼，民族地區要保留自己的特色文化，在文旅融合中更彰顯光彩。

綜合中國官媒新華網、香港星島日報、澳門廣播電視網今天報導，習近平17日下午在貴州省黔東南苗族侗族自治州考察了黎平縣肇興侗寨，了解當地加強基層中共黨組織建設和社會治理、保護傳承民族傳統文化、推進鄉村全面振興等情況。

這是習近平自2012年擔任中共總書記以來第3次考察貴州。中共中央書記處書記蔡奇、中國國務院副總理何立峰、中國國家發展改革委員會主任鄭柵潔、貴州省委書記徐麟等官員陪同考察調研。

報導說，習近平觀看了侗族大歌表演，考察了村寨風貌和侗族文化展示中心，深入侗鄉織、染、繡特色產業基地，並與村幹部和村民代表對話指出，旅遊是很大的產業，鄉村旅遊如火如荼，民族地區要保留自己的特色文化，在文旅融合中更彰顯光彩。

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習近平上次赴貴州考察調研是2021年2月3日至5日春節前，期間先後到畢節、貴陽等地考察調研農村、社區、超市等，還透過影片察看了「中國天眼」現場。

「中國天眼」位於貴州省平塘縣克度鎮，是500公尺口徑的無線電望遠鏡，也是世界第二大的單一口徑無線電望遠鏡。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140318