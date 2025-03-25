中國智庫：美軍受中東局勢牽制 在南海活動已趨極限

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（中央社台北25日電）與官方關係密切的中國智庫「南海戰略態勢感知」今天發表報告說，美軍在南海及周邊地區雖仍維持高強度存在，但因其海軍擴增面臨瓶頸，加上紅海危機和以哈衝突等局勢升級牽制，美軍能在南海部署的常態化軍事存在及活動已趨極限。

綜合中國媒體報導，「南海戰略態勢感知」今天發表「2024年美軍南海軍事活動不完全報告」指出，2009年以來，美軍在南海針對中國的軍事活動，頻率和烈度顯著提升。

這項報告提到，在俄烏戰爭和以哈衝突的背景下，美軍海空兵力還受到紅海危機等戰爭的掣肘，雖然力有未逮，但仍在南海及周邊地區維持「高強度軍事存在」。

報告統計，2024年美軍大型偵察機在南海空域抵近偵察約1000架次，海洋監視及測量船累計活動706個艦日（指每艘軍艦在海上行動的天數，此處指南海），較2023年顯著增加，全年有343天至少有1艘偵察船在南海作業，幾乎沒有空窗期。

這項報告指出，儘管美軍轟炸機和海洋監視測量船在南海活動的頻率明顯增加，美國聯合菲律賓等盟友的軍事演習及聯合行動持續擴大，但美國航空母艦等平台數量在南海的數量和活動強度，卻明顯降低。

報告統計，2024年美軍航空母艦打擊群在南海地區的活動頻率增為8次，但其中5次活動的時間僅有3至5天，且在多數情況下都是「快進快出」，而非長期部署。

這項報告提到，2024年美軍在西太平洋部署的「拳師」號和「美國」號兩個兩棲戒備群，都未進入南海活動，呈現真空狀態，且宣示性行動頻率明顯下降，表明美軍兩棲戒備群已難以在南海維持常態化存在。

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報告認為，由於美國海軍擴增面臨瓶頸，加上紅海危機和以哈衝突等局勢升級，美軍能在南海部署的常態化軍事存在及活動已趨於極限，僅能提升現有軍事力量的存在感。

這項報告說，客觀上看，美軍在南海活動受限的趨勢無法改變，即便紅海危機平息，美軍能在印太區域部署的海空兵力仍將十分有限。未來，加大無人設備或自動武器的部署，可能是美軍未來在南海及周邊地區「緩解數量焦慮」的主要方式。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140325