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海軍中和艦與中國漁船擦撞 國台辦：將調查該事件

2025/3/27 22:39（3/27 22:58 更新）
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海軍艦隊指揮部所屬中和軍艦27日凌晨與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。國台辦發言人陳斌華27日晚間以書面回應稱，該碰撞雖未造成人員受傷，但漁船受到損傷，並表示將對事件進行調查。（中央社檔案照片）
海軍艦隊指揮部所屬中和軍艦27日凌晨與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。國台辦發言人陳斌華27日晚間以書面回應稱，該碰撞雖未造成人員受傷，但漁船受到損傷，並表示將對事件進行調查。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝怡璇北京27日電）海軍艦隊指揮部所屬中和軍艦27日凌晨與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。國台辦今晚稱，該碰撞雖未造成人員受傷，但漁船受到損傷，並表示將對事件進行調查。

27日凌晨，海軍艦隊指揮部所屬中和軍艦與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天晚間發布書面回應媒體提問，並作上述表示。

陳斌華表示，中和艦與福建一「正常作業」的漁船在東經119.55度、北緯24.27度發生碰撞，雖未造成人員傷亡，但漁船受到損傷。

陳斌華強調，國台辦對中和艦的「惡劣行徑」表示譴責，將對事件進行調查。

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海軍艦隊指揮部上午發布新聞稿指出，所屬中和軍艦執行任務期間，於27日凌晨在台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處，與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。

海軍艦隊指揮部表示，海事案件發生後即協請海巡署淡水艦與PP-10080艇到場協處與蒐證，後續將依相關規定完成調查，釐清責任歸屬。（編輯：呂佳蓉）1140327

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