加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
方基墨過世享壽65歲 捍衛戰士冰人帥勁永存影壇
首頁 / 兩岸

中國5月起加強管理外國人宗教活動 納入國安元素

2025/4/2 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海2日電）中國5月1日起將實施有關外國人在境內從事宗教活動的新規，是時隔15年再次修訂。學者分析指出，這次增加了有關涉及「國家安全」的元素，強調必須接受中國政府管理，並在具體活動上規範更細、更嚴。

中國國家宗教事務局近日公布了新修訂的「中國境內外國人宗教活動管理規定實施細則」，規範對象包括港澳台居民。早在1994年，官方就發布「中國境內外國人宗教活動管理規定」，2000年公布該規定的「實施細則」，2010年針對細則作出修訂，2025年4月1日公布新修訂細則。

中央研究院近代史研究所研究學者邢福增告訴中央社記者，這次的修訂將原來22條擴充為38條，並分為五章。主要的修改是增加有關涉及「國家安全」的元素。

新修訂的總則中就表明「境內外國人進行宗教活動，應當遵守中國的法律、法規、規章，尊重中國宗教獨立自主自辦原則，接受中國政府依法管理；不得利用宗教損害中國國家利益、社會公共利益和公民合法權益，不得違背中國的公序良俗」。其他在申請講道的外國人員及講道內容、攜帶的宗教用品上都有類似的規定。

新規也新增對外國人在中國從事「集體宗教活動」的申請規定，並就外國人到中國展開「宗教文化學術交流活動」攜帶入境的宗教印刷品、宗教音像製品及其他宗教用品，較以前作出更詳細的規範。除了對個人自用的數量做出規定，也明令「散發性宗教印刷品以及宗教音像製品」禁止進境。

由於中國只有5大宗教是合法宗教，且都有相應的官方組織，因此對於其他外國宗教組織及其成員的交往問題，原有細則只要求「須經省級政府宗教事務部門同意後，報國家宗教事務局批准」，新修訂則將審批直接交國家宗教事務局負責，並詳細列出須符合的條件及申請手續。

邢福增說， 這些是中國因應對外開放後，為管理外國人在中國的宗教活動而設。中國政府的管理原則是區別對待，即將之局限於外國人，限制境內中國公民參與。這次新修訂細則提及的外國人「宗教專場」及「臨時地點」，其實早已實施，這次是明確列入「細則」，並作出更具體的規範。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他指出，新修訂細則是對外國人在中國的宗教活動作進一步的規範及管理，並將之納入現有的宗教管控體制內。同時，又擴大法律責任指涉對象，將一般民間商務交往也納入法律責任，譬如租賃房屋「為外國人違法宗教活動提供條件」的房東，確保外國人在中國的宗教活動不會逾越界限。

此外，新修訂的內容也加強限制以不同身分在中國活動的外國傳教士，如「尊重中國獨立自主自辦原則」、不能「接受中國組織及公民宗教性的捐贈、組織開展宗教教育培訓」，而不能「利用互聯網進行非法宗教活動」，也是嘗試對宗教活動及培訓作出進一步限制。（編輯：吳柏緯）1140402

#中國
#中國國家宗教事務局
#國家安全
#邢福增
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：