中共軍委副主席何衛東繼續缺席重要會議

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（中央社台北10日電）中共中央8至9日舉行周邊工作會議。港媒星島日報指出，此一會議規格相當高，中央政治局委員幾乎都出現，而「神隱」近1個月的政治局委員、中央軍委副主席何衛東則繼續缺席。

新華社報導，8日至9日，中央周邊工作會議在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表講話。

中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席會議。報導並指，「黨和國家有關領導同志，有關方面負責同志參加會議」。

星島日報指出，根據官媒央視新聞聯播畫面顯示，政治局委員坐在台下第一排，包括軍委副主席張又俠，獨缺另一名軍委副主席何衛東。

身兼政治局委員的何衛東在3月11日全國人大閉幕之後，就沒有公開露臉。華盛頓時報（Washington Times）日前引述美國國防官員透露，何衛東已被查落馬。

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在此之前，何衛東還缺席4月2日中央軍委領導成員在北京義務植樹活動，接著是缺席中央周邊工作會議，「神隱」近1個月，引發各種揣測。

上個月，中國國防部發言人吳謙在例行記者會上對於何衛東落馬消息的提問回應，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」。吳謙並未駁斥外界傳言。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1140410