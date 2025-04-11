金融時報：中共軍委副主席何衛東涉貪腐已遭免職

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（中央社台北11日電）英國媒體金融時報報導，身兼中共政治局委員與中央軍委副主席的何衛東近日接連缺席活動，消息人士指出，何衛東已被免去職務，原因與涉及貪腐有關，並且從被拘留後一直在接受當局審訊。

中國官方的網站仍未做出更新，何衛東在中央政治局委員與中央軍事委員會的照片、職稱與名字仍掛在網上。此前遭到停職檢查的時任中央軍委委員苗華也未有變更。

金融時報引述6名消息人士做上述報導。報導指出，5位知名人士指出，何衛東已被「清洗」，第6位知情人士僅證實他已不再擔任該職務，其中一人表示，何從被拘留後，一直在接受當局審訊。

何衛東的去職是中共總書記習近平因官員涉嫌腐敗的最新一例案例。而何的職務比上一個遭停職檢查的苗華更高，顯示其免職的性質更為嚴重。

3名知情人士表示，何衛東的落馬與涉嫌腐敗有關。近幾週以來，何衛東缺席了多場中央軍委副主席一般會出席的活動，引發了外界猜測。

何未出席最近另一位軍委副主席張又俠有參加的政治局有關中國外交的會議。上週，他也未參加一年一度、由習近平帶頭舉辦的植樹活動，而何去年曾參加該活動。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，這是從1967年賀龍以來，首次有現任中央軍委副主席被清洗。他說，習近平能夠清洗一名軍委副主席，顯示他打擊軍隊腐敗的決心。

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牛犇指出，習近平不僅希望將共軍打造成一支能在國外作戰的高效部隊，也要讓它完全服務於他的國內議程。共軍是中國共產黨統治的根本保障，尤其是在中美貿易戰等造成國內不確定性高漲的時期更是如此。

過去2年，習近平已經撤換了2名火箭軍司令員，並清洗了2位國防部長魏鳳和與李尚福。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140411