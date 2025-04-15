不准商家招牌用紅藍黑色 河北三河市委書記被免職

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（中央社記者張淑伶上海15日電）河北省三河市日前爆出強迫商家換招牌，禁用紅、藍、黑三色，連以紅底白字為招牌的「蜜雪冰城」都被改成綠色。相關新聞持續發酵，官媒新華網昨天批評「權力任性」後，三河市委主要負責人已被免職處理。

新華社今天報導，河北省廊坊市聯合調查組初步調查，三河市「廣告牌匾禁用紅藍黑底色」等媒體反應問題基本屬實，目前已對三河市委主要負責人免職處理，並責成三河市委、市政府深刻反思，汲取教訓，全面整改。

該聯合調查組表示，下一步，將根據調查結果對相關責任人問責。同時健全長效機制，對侵害群眾利益、破壞營商環境的行為「零容忍」。

輿論漩渦中的三河市委書記付順義，是2024年6月起到任。

據極目新聞等先前報導，三河市近日以口頭要求廣告牌匾禁用「紅藍黑」三色，蜜雪冰城、好想來等品牌門市招牌都被改成綠色，甚至包括醫院的紅十字標誌等都變成了綠色。

三河市城管局相關科室曾回覆媒體稱，按照市政府城市規劃要求，商鋪門面牌匾除紅色、藍色、黑色的底色以外都可以，並表示文件還未下發，現在先行一步按照城市規劃改門面。

報導顯示，2024年11月當地發布的「三河市城市規劃建設管理導則」中曾提出，廣告牌匾「除國際國內連鎖品牌，不允許用紅藍底色或字樣」。

網上流傳三河市市場監管局負責人接受採訪時說，紅色讓人亢奮、藍色太俗。按照市委書記的要求，打造的是學院風和國際化。不允許有紅底，紅代表火，人到裡面就比較亢奮、有煩躁的感覺。

此事引發廣泛關注後，三河市多家蜜雪冰城門店等商家又將招牌再次換回了紅色，但是這並未能平息外界爭議。連日來，三河市強制商家更換綠色招牌一事受到多方批評，人民日報、新華網等央媒也紛紛發聲。

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新華網14日評論此事稱，「城市治理如同兒戲，將權力任性展現得淋灕盡致」。

中國廣告協會微信公眾號14日也發布評論稱，城市管理涉及面廣，如果連店招顏色、字體、樣式都要統一管起來，則明顯管理越位。（編輯：吳柏緯）1140415