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日媒：刺死深圳日本人學校男童凶手 已被處決

2025/4/22 10:20（4/22 11:09 更新）
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深圳日本學校一名男童去年9月18日在校外被一名男子刺傷。圖為事件現場。（共同社）
深圳日本學校一名男童去年9月18日在校外被一名男子刺傷。圖為事件現場。（共同社）
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（中央社台北22日電）深圳日本人學校1名10歲男童去年9月被刺死，行凶的40多歲男子被判死刑。日本放送協會（NHK）報導，日本駐中國大使館21日接獲中國外交部通知，該男子已被處決。

2024年9月18日，適逢「九一八事變」93週年，中國男子鍾長春持刀捅傷一名上學途中的深圳日本人學校10歲日本男童，男童隔日不治。

據日媒報導，今年1月鍾長春被判死刑。

日本放送協會21日報導，根據日本駐北京大使館消息，日本大使館21日收到中國外交部通知，表示已執行完刑罰。

2024年6月，蘇州日本人學校附近一對等候校車接送放學的日籍母子被中國男子周加勝持刀行凶，隨後周加勝登上校車繼續犯行，挺身而出的隨車女導護胡友平遭刺殺身亡。

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據日媒報導，周加勝被判死刑，此前已被處決。

中國媒體對上述2宗事件都低調處理。日本放送協會的報導形容，在該2宗事件，日本人遭到攻擊的原因尚未查明，居住在中國的日本人對安全的擔憂依然存在。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140422

#日本
#中國外交部
#深圳
周加勝
深圳日童被刺動機 中國稱兇嫌為在網上博取關注
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