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牙醫涉助逾600名中國人非法來台 檢調約談10被告
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中國公民傳為俄生產無人機 北京：無端指責政治操弄

2025/4/23 17:41
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（中央社台北23日電）烏克蘭總統澤倫斯基22日指調查發現有中國公民在俄羅斯境內一處無人機工廠工作，烏國外交部為此召見中國駐烏大使表達關切；北京今天則回應稱「堅決反對無端指責和政治操弄」。

繼上週表示中國提供武器給俄羅斯之後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）又對中國提出新的質疑，指稱發現有中國人在俄國的無人機工廠工作。烏克蘭外交部當地時間22日召見中國駐烏大使馬升琨對此表達嚴正關切。

對於烏克蘭外交部召見中國大使，陸媒中新網報導，有媒體下午在中國外交部例行記者會提問「請問中國大使向烏外交部傳達了哪些信息」。

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中國外交部發言人郭嘉昆回答說，「我們已就相關問題闡明過中方的立場，中方堅決反對無端指責和政治操弄」。

過去數週以來，烏克蘭多次質疑中國在俄烏戰場協助俄羅斯，包括14日召開記者會稱至少150多名中國人在烏克蘭境內為俄軍作戰，記者會上還有兩名據稱為俄軍作戰的中國戰俘出席；隨後澤倫斯基更於17日首度公開指稱中國軍援俄國，提供了武器和火藥給俄羅斯。（編輯：周慧盈/邱國強）1140423

澤倫斯基
烏克蘭持續推動停火 俄羅斯據報提出讓步澤倫斯基：有中國公民在俄無人機生產基地工作
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