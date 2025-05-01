北京醫界八卦陷入特權爭議 中國國家衛健委調查

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（中央社記者張淑伶上海1日電）北京中日友好醫院副主任醫師肖飛被檢舉後，扯出其外遇對象、正接受住院醫師訓練的董襲瑩疑似靠特權進入北京協和醫學院，輿情不斷發酵。中國國家衛健委發言人今天表示，已成立調查組對有關人員和機構調查核查。

國家衛健委網站1日發布，注意到本次事件的相關輿情，已成立調查組，堅持實事求是、客觀公正原則，聯合有關方面對事件涉及的肖某、董某及有關機構等進行認真調查核查，對發現的違法違規問題將依法依紀嚴肅處理。

這起事件源於4月27日，肖飛（蕭飛）的妻子檢舉其夫出軌多人，但更引起爭議的，則涉及醫療安全和體制特權問題。一是肖飛曾經為了維護董襲瑩，丟下已經麻醉的病人不顧，離開手術室長達40分鐘；二是董襲瑩大學非醫學系畢業，其後來就讀的北京協和醫學院醫學博士專班被認為有漏洞。

綜合新京報、極目新聞等媒體報導，針對董襲瑩的所有質疑，都繞不開協和醫學院「4+4」（4年非醫科學士＋4年醫學博士MD）項目。這一模式2018年被協和醫學院引入中國，旨在培養跨學科複合型醫學人才。然而，不論是董襲瑩的學歷背景還是學習成果，都讓這一模式陷入巨大爭議。

傳統上在中國要當醫生並取得博士，從大學念醫學系開始，要花費12年，最快也要連讀8年。

協和醫學院「4+4」項目2019年的入學條件為，必須畢業於指定名錄的世界排名前列大學。董襲瑩畢業於美國哥倫比亞大學巴納德學院（Barnard College）經濟學專業，網友熱議其是否符合相關資格。

此外，董襲瑩的博士論文被網友扒出，被指全文僅有30頁，研究方向為婦科影像，指導老師卻是骨科教授；其學位證書顯示為內科，住院醫師訓練卻在胸腔外科，最終任職於泌尿外科，被認為不太尋常。目前在中國學術論文網站，該論文已被下架。

根據揚子晚報，董襲瑩的父親董曉輝現任中冶建築研究總院有限公司黨委副書記、總經理，母親米振莉為北京科技大學工程技術研究院副院長。這些更遭網友質疑董襲瑩是靠特權進入協和醫學院。

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網上近日出現一些段子，諷刺不管是病人、藥品、醫療器械都是「靠關係」進入醫院，現在連醫生也是如此。

隨著輿情發酵，新京報等多家媒體連日呼籲，北京協和醫學院等機構應該提出說明。（編輯：吳柏緯）1140501