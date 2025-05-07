加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
午後對流旺盛雨區擴大 北北基桃13縣市大雨特報估持續至晚間
首頁 / 兩岸

印度農藥被課反傾銷稅 北京：損害利益必有反制

2025/5/7 15:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北7日電）中國商務部宣布即日起對原產於印度農藥氯氰菊酯（Cypermethrin）加徵反傾銷稅，稅率為48.4%至166.2%。央媒評論援引美中關稅戰背景，強調對於損害中國利益行為必有直接反制。

中國商務部表示，去年5月7日對印度氯氰菊酯進行反傾銷立案調查，調查機關最終認定，原產於印度氯氰菊酯存在傾銷，導致中國國內氯氰菊酯產業受到實質損害；今年5月7日起徵收反傾銷稅，稅率為48.4%至166.2%，期限5年。

氯氰菊酯在台灣使用譯名賽滅寧。氯氰菊酯為一種農藥，應用在農業、衛生等領域，用於生產高效氯氰菊酯、殺蟲劑等，主要效果在於棉花、果樹、蔬菜、煙草、玉米、花卉等害蟲防治。

央視轄下新媒體「玉淵譚天」7日對於中國政府對印度氯氰菊酯加徵反傾銷稅發表評論。

評論表示，對於某些國家的不公平貿易行為，中國政府必將採取相應措施，維護國內產業利益；在全球應對美國關稅關鍵時刻，中國不允許其他國家以損害中國利益方式當籌碼、做交易，「中國對這種行為的不滿，會直接反映在實際行動上」。

評論直指最終裁定對印度氯氰菊酯加徵反傾銷稅是為了「以儆效尤」，這是對於印度宣布對於部分進口鋼鐵加徵12%臨時關稅的回擊，也是對於美國副總統范斯（JD Vance）訪問印度有要求「選邊站」意味的回應。

評論提到，在最終裁定釋出前，印度在4月21日宣布對部分進口鋼鐵徵收12%臨時關稅，中國為主要被徵收對象，影響約美金10.6億元（約新台幣300.6億元），范斯也在當天訪問印度，印度的舉動「很可能是為了迎合美國打擊中國製造業」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

評論指出，范斯訪問印度期間提到美印安全合作與今年的「四方安全對話」（Quad），可見美印探討議題不僅限於關稅，美國在其他領域要求印度明確站隊意圖明顯，「不得不令人懷疑，個別國家是否要以損害中國利益的方式遞交投名狀」。

評論強調，力求透過和平對話解決問題，如果執意挑釁或損害中國利益，將毫不猶豫地採取強硬手段堅決維護自身權益，「這次對印度採取反制，就是要告訴印度，不要再執迷不悟」；對於其他有類似心思的國家，這也是一個訊號。（編輯：吳柏緯）1140507

范斯
梅爾茨當選德國總理 要美國勿干涉國內政治川普貿易顧問納瓦洛：中國是吸血鬼 會吸英、歐盟血
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

100
更多編輯台推薦新聞：