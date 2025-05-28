陸委會籲面對中華民國存在 國台辦強調兩岸同屬一中

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）陸委會表示，希望大陸務實面對中華民國存在的事實。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天回應，大陸和台灣同屬一個中國，「台灣是中國的一部分」，這是台灣任何人、任何政黨都無法迴避與否認的「客觀事實」。

針對總統賴清德的520就職週年講話，國台辦回應，認同兩岸一中對話才有基礎。陸委會回應，希望大陸務實面對中華民國存在的客觀事實，傾聽台灣方面釋出的善意，通過對等尊嚴的互動交流，才有助於台海和平穩定發展。

中共黨媒人民日報記者今天在國台辦的例行記者會上就上述議題提問，陳斌華回應，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，這是台灣任何人、任何政黨都無法回避、無法否認的「客觀事實」。

陳斌華又說，只要堅持「九二共識」，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話、平等協商。否認「九二共識」，背離一個中國原則，圖謀「台獨分裂」，兩岸雙方對話協商就無從談起。

他近一步指出，「對等尊嚴」如果等同於「兩國論」，那就是企圖改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，是在為兩岸對話協商製造障礙，只會破壞台海和平穩定。

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對於賴總統受訪時以「大公司併小公司」形容兩岸關係，陳斌華回應，「儘管海峽兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的事實從未改變」。

他說，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，大陸願意與台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一問題廣泛交換意見，開展深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進中國統一進程。（編輯：張淑伶）1140528