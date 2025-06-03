中美關稅戰衝擊 5月財新PMI為8個月來首次收縮

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（中央社台北3日電）5月財新中國製造業採購經理指數（PMI）今天公布，降至48.3，是2024年10月來首次跌至景氣榮枯線以下。報導說，中美關稅戰影響仍在延續，導致5月製造業供給和需求下降。

財新網公布，5月財新中國製造業PMI錄得48.3，較4月下降2.1個百分點。

從財新中國製造業PMI分項數據看，5月供需均從擴張轉為明顯收縮。新訂單指數跌至榮枯線以下，且為2022年10月來最低，這部分受美國對等關稅政策的衝擊，當月新出口訂單指數在收縮區間進一步下行；由於需求低迷，生產也結束了此前持續一年半的擴張，降至2022年12月以來最低。調查顯示，投資品類產量和需求下降較為明顯。

中國國家統計局日前公布的5月製造業PMI回升0.5個百分點至49.5，連續兩個月收縮，但呈邊際改善態勢。

中國國家統計局發布的PMI在國有企業或大型企業領域更為準確，財新PMI樣本偏向中小型民企，在出口導向行業和沿海經濟中更為靈敏。

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中美於5月12日在日內瓦舉行首輪經貿談判，會後發表聯合聲明，承諾在未來90天內互相下調此前加徵的高關稅，並繼續就經貿關係進行協商。

儘管如此，中美關稅前景充滿不確定性。日內瓦談判後，美中再度於多項議題針鋒相對，美國對中國的晶片出口進一步設限，又表示將積極撤銷中國留學生簽證；與此同時，白宮官員指責北京在解除稀土出口限制方面動作遲緩。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140603