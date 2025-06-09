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中國通縮陰霾籠罩 5月CPI成長率年減0.1%

2025/6/9 11:13（6/9 11:21 更新）
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中國國家統計局9日發布最新統計數據資料顯示，5月消費者物價指數（CPI）成長率年減0.1%，連續4個月負成長。圖為消費者在上海一家超市選購。中央社記者李雅雯上海攝 114年6月9日
中國國家統計局9日發布最新統計數據資料顯示，5月消費者物價指數（CPI）成長率年減0.1%，連續4個月負成長。圖為消費者在上海一家超市選購。中央社記者李雅雯上海攝 114年6月9日
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（中央社記者李雅雯上海9日電）中國國家統計局今天發布最新統計數據資料。5月消費者物價指數（CPI）成長率年減0.1%，連續4個月負成長；5月生產者物價指數（PPI）成長率年減3.3%，創22個月以來最大減幅。

中國國家統計局9日發布最新統計數據資料。

5月CPI成長率年減0.1%，減幅持平4月，5月CPI成長率為連續第4個月負成長。5月PPI成長率年減3.3%，減幅較4月擴大0.6個百分點，創2023年8月以來最大減幅；中國PPI成長率從2022年10月以來維持負成長態勢。

中國國家統計局國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，5月CPI年增率為負成長，減幅與4月相同；其中能源價格年減6.1%，減幅較4月擴大1.3個百分點，這是構成5月CPI呈現負成長主要影響原因。

董莉娟表示，由於去年基期較高等因素影響，5月PPI減幅較4月擴大0.6個百分點；不過從邊際變化來看，由於宏觀政策加大實施，部分行業供需有所改善，部分領域價格有較好的發展態勢。

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路透社9日報導解讀，中國工廠活動降溫顯示，美國關稅措施對於中國製造業造成一定程度的影響，另也抑制服務業的成長；中美雙方談判團隊將在英國倫敦協商經貿等關鍵問題，在此之前的市場懸念揮之不去。

5月CPI成長率年減0.1%，這顯示出儘管中國政府拋出一系列消費支持措施，不過受到就業不穩定、新房價格停滯等影響，導致家庭在收入壓力下，對於消費支出抱持趨於謹慎態度。（編輯：周慧盈）1140609

董莉娟
中國2月CPI及PPI均下降 經濟持續不振
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