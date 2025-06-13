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彭博：中資企業洽商加入收購長和海外港口財團

2025/6/13 13:57（6/13 14:25 更新）
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李嘉誠家族控制的長和集團，自宣布擬出售海外港口業務後，捲入美中的角力中。（中央社檔案照片)
李嘉誠家族控制的長和集團，自宣布擬出售海外港口業務後，捲入美中的角力中。（中央社檔案照片)
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（中央社台北13日電）彭博今天引述消息報導，多間中國國企包括中國遠洋海運集團，正洽商加入收購香港長和集團海外港口業務的財團，以緩解北京對此項具爭議性交易的憂慮。

報導指出，中國遠洋海運集團是其中一間中國國企，正與義大利亞彭帝（Gianluigi Aponte）家族營運的碼頭投資有限公司（Terminal Investment Limited, TiL）牽頭的財團，商討可以怎樣參與長和出售港口業務的交易等。該財團還包括美國投資管理公司貝萊德集團（BlackRock Inc.）及旗下的全球基礎建設夥伴公司（Global Infrastructure Partners，GIP）。

報導表示，美中5月在瑞士日內瓦進行貿易會談後，讓中國投資者加入買方財團，是推進此項交易的其中一個選項。

長和今年3月宣布出售海外43個港口業務，包括巴拿馬運河2個港口。北京一直反對此項交易，擔心會影響其全球航運及貿易戰略。但美國總統川普曾誓言要奪回巴拿馬運河。

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報導表示，商討仍在進行中，細節還未落實。中國遠洋、長和、控制TiL的地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）均沒有回應彭博的置評請求。貝萊德不予置評。

報導表示，長和與TiL財團的145天獨家談判期，將於7月底結束。此前各方已錯過了最初計劃在4月初簽署巴拿馬運河港口的部分交易協議。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇） 1140613

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