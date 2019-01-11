義邑藝意水墨動畫 嘉義城隍廟話點滴

（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）嘉義城隍廟門神彩繪修復師李志上，為了讓年輕人了解嘉義城隍文化，與就讀台南藝術大學動畫研究所的呂孟儒合作，製作「義邑藝意」水墨動畫，今天在嘉義城隍廟舉行發表會。

李志上致詞表示，他在修護城隍廟的過程中，有一次與剪黏師傅進行訪談時，認識了正在學習剪黏的台南藝術大學學妹呂孟儒。就讀動畫藝術與影像美學研究所的呂孟儒有水墨、動畫專長，讓他興起製作城隍水墨動畫的構想。

他說，要讓年輕一代認識嘉義城隍文化，製作動畫更能貼近年輕人，於是與呂孟儒商議，著手規劃創作短篇動畫「義邑藝意」，這4個字正代表嘉義、城池、民藝與獻意。

李志上解釋說，「義」是諸羅縣民在林爽文事件時，協助官兵守護城池，後來由乾隆皇賜名為「嘉義」，以「嘉其義行」；「邑」是城池，指諸羅城；「藝」為民俗技藝，包括廟內的彩繪、雕刻、剪黏、匾額、交趾陶、石雕等藝術；「意」是指城隍文化的內涵與含意。

他說，人們的宗教信仰，總是用藝術敬獻，不論是靜態的工藝、動態的表演、莊重的儀式或生活美食，這次藉由動畫形式，以手繪水墨結合複合媒材，搭配民俗樂器，希望以新世代的「藝意」，讓觀眾了解這塊土地的歷史紀錄。

設計水墨動畫的呂孟儒，今天也在城隍廟埕展出她設計的水墨動畫原稿。

嘉義城隍廟董事長賴永川指出，動畫由諸羅縣令周鍾瑄自掏腰包蓋城隍廟的故事開始，以文物、民俗角度切入，共分6集，今天先發表前3集「既有城池、必有城隍」、「有禍不成殃」與「眾神歸天」，後3集預計於農曆春節後推出。

賴永川表示，感謝門神彩繪修復師李志上、動畫創作者呂孟儒的努力，以動畫詳細介紹從縣令周鍾瑄建廟、戴潮春事件、嘉南大旱災到日治時代的點滴，讓觀眾了解嘉義城隍廟為什麼還供奉媽祖及眾多神明。（編輯：張芷瑄）1080111