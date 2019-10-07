掃條碼 來台灣設計展找尋屏東行旅路徑

（中央社記者程啟峰屏東7日電）「你看過祈福的曬衣竿嗎」？走一趟台灣設計展「文化觀光館-屏東YA」，拿起展架旁的藍色小卡到兩側的收據掃描機，對準條碼「嗶」一下，就可找尋屬於自己的屏東行旅路徑。

主展區五大主題展之一的「屏東YA」，展場內琳瑯滿目的商品，最大特色就是屏東only限定，將自然景觀、歷史建築、祭典儀式、特色景點、生態旅遊、好食展示的面向，以水文發展出的文化脈絡，作為屏東觀光的新規劃路徑，挖掘在地文化故事。例如來自於屏東水上草原、海神宮、牛角灣溪、卡悠峰瀑布「水」，通通搬來現場讓你親身感受。

展覽運用再設計手法，將屏東特殊的祭儀氛圍展現在展場中，神秘的白鶴、中元節大路關順天宮熱鬧的四孤搶粄、德文部落獵人文化，馬卡道夜祭，全都還原在屏東YA展館，讓每一位觀展人重新了解屏東。

策展人游智維形容，「這是一場沒有景點名稱的展」，展場以地方最特別的畫面及最具有特色的物件，加上詼諧幽默的文案讓觀展者產生好奇心。如果想要知道更多內容，可以拿起展架旁的藍色小卡到兩側的收據掃描機，對準條碼「嗶」一下，列印出來的不是收據，而是詳細的景點資訊、文化故事、推薦玩法等等。

另外也附上goolgle map的QR code，用手機掃描一下就能夠新增到自己的地圖，成為個人專屬的旅遊路徑，就算展覽結束，這些屬於台灣文化的精采故事依舊能被看見被體驗。

屏東縣政府文化處表示，台灣設計展5日開展後，第一個週休假期參觀人潮爆棚，累計突破50萬人次，為讓民眾可以盡情逛展區、夜間漫步光環境、欣賞精彩表演，縣府決定國慶連假9日至12日，以及10月18、19日週休，主展區從下午1時開放，延長時間至晚上10時。(編輯:孫承武)1081007