復振馬卡道族文化 屏縣府辦加蚋埔聯合夜祭

屏東縣政府10日、11日將在高樹鄉加蚋埔阿姆寮舉辦馬卡道族聯合夜祭活動，2日舉行宣布記者會，盼透過締結同盟的儀式，凝聚並喚起族群文化生命力。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）為復振屏東馬卡道族文化，屏東縣政府將於10日、11日舉辦加蚋埔聯合夜祭活動，今年串聯老埤、加匏朗及加蚋埔三個部落，以締結同盟儀式，呈現馬卡道族文化的多元性與獨特性。

屏東縣政府文化處今天舉辦記者會，高樹鄉加蚋埔86歲的女祭司潘菜霞帶領族人唱跳夜祭儀式，並與內埔鄉老埤、萬巒鄉佳和村的加匏朗等三個聚落代表以檳榔、竹杯、酒等祭儀祭品結盟。長期以來關心高樹鄉馬卡道文化的縣議員何春美，以及屏東縣政府文化處長吳明榮也參與結盟儀式。

吳明榮表示，馬卡道族的祭儀在式微中，因此這次的夜祭以屏東3個馬卡道族部落聯合舉辦，也讓年輕人的創意加入，以傳承文化。

吳明榮說，從半島歌謠祭將恆春民謠結合劇場形式，縣府也著手籌畫2020年將牡丹社事件轉化成音樂劇，後年製作馬卡道故事音樂劇，期待屏東的族群文化可以透過跨域創作在各地展演。

加蚋埔馬卡道文化協會總幹事謝明鈎說，屏東縣政府支持馬卡道文化復振，整合資源辦理聯合夜祭，愈來愈多部落青年願意接手傳承，讓這項文化保存受到重視。

文化處表示，馬卡道族群雖然都以馬卡道為名，但在各部落由於地方區域及習俗關係演變出不同的傳說故事，進而延伸發展出各自的文化。高樹泰山村的加蚋埔、內埔鄉的老埤村、萬巒鄉佳和村的加匏朗等聚落，各自於農曆10月、11月、1月舉行夜祭。按慣例，加蚋埔於農曆11月15日舉行夜祭，用以感謝一年來阿姆祖對族人的保佑。

聯合夜祭在高樹鄉加蚋埔部落舉行，10日夜祭下午4時起陸續暖場，在正式祭儀之前進行的馬卡道部落宴會儀式，用竹子、芋婆葉盛上豐盛的料理，與現場來賓們共享加匏朗保留的傳統馬卡道飲食文化，祭典儀式有敬祖、狗靈祭、土牛祭、趒戲、點獻豬、敬天公、敬阿姆祖等，不同的馬卡道族部落將以不同的歌謠重新連結，共同感謝祖靈的庇佑。

11日上午演出酬神戲、敬祖趒戲，中午還有平安宴，選出下屆頭家爐主後完成年度祭典。除了屏東的馬卡道族群之外，聯合夜祭也將邀請台東的馬卡道族親共同參與。（編輯：孫承武）1081202