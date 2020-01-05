澳洲藝術家金門海灘創作 詮釋不同地景

在金門縣文化局協助下，澳洲藝術家肯恩（Penelope Cain）（左）5日在金門慈堤海灘創作，並與金門流行舞蹈團的孩子們合影。中央社記者黃慧敏攝 109年1月5日

（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）澳洲藝術家肯恩（Penelope Cain），今天在金門慈堤海灘從事行動藝術創作，透過金門孩子和海洋的融合，傳達她對不同地景的詮釋；影片預定在年底發表，並可望在金門放映。

肯恩接受中央社記者訪問時表示，她在台北寶藏巖藝術村駐村時期，得知金門與寶藏巖的歷史連結，十分有興趣，決定來金門創作，尋找邊陲與核心定位反轉上，兩地相似的歷程。

昔日兩岸軍事對峙時，寶藏巖位於台北盆地的制高點，駐紮著高砲部隊，而金門島位於兩岸最前線，也駐紮著精銳部隊。隨著國際冷戰結束，寶藏巖開始有民眾移入，金門營區漸有民眾搬回祖先所住的地方，戰爭與和平在這兩地的異同處，是藝術家特別有興趣的創作點。

在金門縣文化局的協助下，肯恩今天來到慈堤海灘創作。看到金門市中心離海如此接近，又有一根根插入海中的軌條砦，與澳洲海邊景致完全不同，讚嘆不已。尤其看到廈門近在咫尺，肯恩不禁遙想國共時期的兩岸對峙，到現在的時空變遷，為自己創作增添了靈感。

澳洲藝術家肯恩（Penelope Cain）5日在金門慈堤海灘從事行動藝術創作，拍攝的畫面將剪輯成5分鐘影片，預定年底在澳洲發表，並不排除回金門放映的可能。中央社記者黃慧敏攝 109年1月5日

而看到金寧中小學寧鼓隊老師林靜儀和學生，帶著鼓前來，肯恩直呼太驚喜，並說如此更豐富了她的創作表達。金寧中小學生和金門流行舞蹈團（KDC）的孩子，手持肯恩特製代表海洋意象的旗幟，奔跑跳躍，盡情揮舞旗幟，肯恩趕忙按下快門捕捉。

肯恩說，今天拍攝的畫面將剪輯成5分鐘影片，預定年底在澳洲發表，並不排除到時回金門放映的可能。

文化局表示，肯恩的創作遊走於錄像、攝影、繪畫及裝置之間，創作脈絡圍繞在關於「地景」概念的廣義詮釋，尤其對於人類各時期不同地景型態，舉凡有人居住、遭到開發、面臨改變、抑或新興發展的景觀，她都展現高度興趣。

文化局人員也告訴肯恩，1979年前陸軍上尉連長林毅夫從金門叛逃中國廈門時，傳聞曾抱著籃球游到對岸的故事，肯恩今天特別帶了一顆籃球到海灘拍攝現場，期盼能從籃球角度詮釋她眼中的金門。

肯恩的作品曾在雪梨、倫敦、首爾及羅馬展覽，並參與巴黎國際藝術村、澳洲斷山藝術村和羅馬英國學校的進駐計畫，近期更榮獲格蘭菲迪當代藝術駐村獎。（編輯：謝雅竹）1090105