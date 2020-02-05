台南大員市鎮邊界出土 文資處：這只是開始

（中央社記者張榮祥台南5日電）成功大學調查台南市安平區熱蘭遮城及大員市鎮，在石門國小發現清代磚造結構，印證荷據大員市鎮的邊界；台南市文資處長林喬彬今天表示，這只是開始，還需要時間累積這項調查。

台南市政府和成大去年6月聯手啟動安平區熱蘭遮城及大員市鎮的調查，調查團隊在石門國小北側探溝發現一處清代磚造結構，印證荷據時期大員市鎮的邊界位址；當時的大員市鎮在熱蘭遮城外，大員市鎮地籍圖的丈量，就是當時荷蘭東印度公司徵稅用的。

主導調查計畫的成大考古學研究所長劉益昌，對大員市鎮邊界遺址出土也相當興奮，他期待在成功挖掘出400年前大員市鎮後，台灣能有機會透過荷蘭等國家向聯合國申請跨域無國界的世界文化遺產，畢竟這是17世紀大航海時代荷蘭東印度公司走過的痕跡。

劉益昌表示，荷蘭東印度公司是歷史上少見的準國家型態商業機構，在大航海時代從南非、東南亞一路經過台灣發展到日本，且將台灣透過貿易帶向國際舞台，台灣貿易也是從那個時候開始的。

林喬彬則說，大員市鎮邊界位址的出土，對熱蘭遮城及大員市鎮的調查只是個開始，未來還需要時間累積，才能呈現當時大員市鎮的規劃及街廓風貌等資訊。

至於申請世界文化遺產，林喬彬表示，台灣不是聯合國的會員國，要申請世界文化遺產有相當的難度，這是政治上的現實問題。

台南荷據建築始於1624年，最著名的是安平區熱蘭遮城（現址安平古堡）及中西區普羅民遮城（現址赤崁樓），讓台南和台灣開始被納入世界經濟體系。（編輯：謝雅竹）1090205