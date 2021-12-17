青藝盟邀7團合作花樣戲劇節 強化青少年表達力

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）青少年表演藝術聯盟（簡稱青藝盟）長年致力青少年戲劇教育與推廣，舉辦「花樣年華全國青少年戲劇節」，今年青藝盟邀7團合作，推動戲劇普及，透過戲劇讓青少年增加表達力。

青少年表演藝術聯盟發布新聞稿表示，花樣戲劇節是全台灣最大的青少年戲劇交流平台，開放高中職生組隊報名參加，比賽前為參賽學生免費提供一系列培訓課程及陪伴計畫，進而從旁輔導學生自編自導自演、獨立完成原創舞台劇。

第22屆花樣戲劇節將擴大舉行，青藝盟邀請包括基隆慾望劇團、桃園犀牛劇團、台中後街人劇團、嘉義不可無料劇場、屏東斜槓青年創作體、高雄響座劇場以及花蓮聲子樂集共同合作，從2022年1月到4月，在演出比賽前於全台10縣市在地授課，將藝術教育資源擴散並更深入各縣市。

青藝盟創辦人余浩瑋表示，希望這樣的串聯行動能將戲劇教育在地深耕，也協助台灣的青少年戲劇活動能量藉此普及、擴散。

余浩瑋表示，青少年階段是身心正劇烈成長發育並要變為成熟個體的時候，戲劇教育具有引導自我探索與練習表達及學習與人互動的功能，推動青少年戲劇教育，不僅能對青少年主體有益，還能落實藝術扎根、培養藝術人才與培育具藝文涵養的公民，更能協助台灣整體藝文環境永續發展。

今年戲劇節主題為「我」，希望引導青少年向內在探詢，認識自我並接納自己，瞭解「自己想成為的模樣」，陪伴青少年走過青春成長的路。

第22屆花樣戲劇節已經開始報名，12月31日截止，歡迎全台高中戲劇社組隊參加，除了登上全國舞台，還可獲得免費的專業戲劇培訓。（編輯：唐聲揚）1101217