小提琴大師蘇顯達 耶誕節琴音迴盪屏東演藝廳

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）台灣知名小提琴演奏家蘇顯達今年耶誕節將在屏東演藝廳舉辦獨奏會，演出俄羅斯作曲家柴可夫斯基及法國作曲家維爾納與蕭頌的作品，為南國冬天帶來溫暖動人琴音。

屏東縣政府舉辦屏東南國音樂節「藝起來搖擺」耶誕系列活動，自12月11日起就有一系列精彩節目，12月25日耶誕節當天，邀請到國內知名的小提琴家蘇顯達舉辦「蘇顯達自法返國35年獨奏會」。

蘇顯達任台北愛樂管弦樂團首席迄今已30餘年，2020年起更兼負樂團藝術總監。目前任教國立台北藝術大學，並跨足台北愛樂電台「迷人的小提琴世界」廣播節目製作與主持，演奏風格上承襲法比樂派層次豐富、細膩亮麗的音色與聲響美學，其深刻的藝術性與內涵，更收服眾多樂迷的心。

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屏東縣政府文化處發布新聞稿表示，今年是蘇顯達的第8次巡演，在曲目上精心安排了柴可夫斯基「回憶佳地」、蕭頌「詩曲」、維爾納「G小調小提琴奏鳴曲」等經典，此次巡演更特別演繹重新編曲的電影音樂，包含「等愛的女人」、「第凡內早餐」、「女人香」片中的經典曲目。

文化處表示，每年屏東南國音樂節，集結國內外優質音樂節目，以饗樂迷。小提琴家蘇顯達12月25日在屏東演藝廳的獨奏會演出票價為新台幣300元至1200元，購票可上屏東文化處官網或兩廳院文化生活Opentix查詢。（編輯：謝雅竹）1101220