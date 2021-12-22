走進光影藝術節 聽台語人聲朗誦詩作

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（中央社記者王寶兒台北22日電）「光」和「影」在日常無所不在，第3屆台灣國際光影藝術節中，10組藝術家們將透過光影說故事，更衍生出文化交流，如走進法國科技藝術裝置中，就能在耳邊聽到台語詩。

國立台灣美術館今天舉行2022年台灣國際光影藝術節展前記者會。今年策展人曾鈺涓、翁淑英以「光．舞弄．影」為主題，將劇場概念融入策展空間，以10組作品呈現「光影劇場」、「光景舞台」及「光遊介面」。

曾鈺涓表示，從古典繪畫到現代，「光」在藝術創作中一直是重要元素，在數位時代下策展，此次觀眾更能讓身體進入光打造的劇場。

國美館館長梁永斐表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，策展團隊需協助國外藝術家作品再組裝，而許多裝置都非常精細，過程很不容易，可說若失之毫釐就會差之千里。他也強調，儘管有疫情，但透過視訊、線上學術研討等方式，國際交流不會停止。

雖然國外藝術家今年無法親自到場布展，但透過遠距連線，仍由策展團隊協助，親自打點一切細節，甚至碰撞新火花。

例如法國藝術家札卡哈米達（Zakahamida）的互動聲音裝置「切割－切割和控制」，他設定了一個光圈，在圈外就可以聽到輕微人聲呢喃，走進光中，會發現那些呢喃原來是讀詩聲，以英語唸著美國詩人威廉．S．布洛斯（William S. Burroughs）的「切割」。而在台灣，則由藝術家林鴻文轉以台語朗誦。

曾鈺涓笑說，當時把林鴻文朗誦的音檔寄回法國，札卡哈米達讚美「聲音太棒了」，甚至認為台語朗誦的效果比英語還好。

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文化部長李永得今天也出席展前記者會，他致詞表示，現代科技環境變化越來越大，在傳統藝術和現代科技共創之後，會產生新的表演藝術，也讓非常多年輕人、藝術家投入作品創作。他相信，光影藝術節未來會成為台中最重要的特色之一，不只是藝術，也能讓大眾體驗到新的藝術形式。

「光．舞弄．影－2022台灣國際光影藝術節」將在今年12月25日至明年2月28日，於國美館戶外園區展出。（編輯：張雅淨）1101222