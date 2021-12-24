撒古流捲性侵疑雲 威尼斯雙年展台灣代表恐從缺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北24日電）國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）因遭指涉性侵案，明年將代表台灣參加威尼斯雙年展的展務已暫緩，台北市立美術館館長王俊傑說，最壞打算是代表從缺。

王俊傑今天出席「台北美術獎」頒獎典禮，會後向媒體表示，北美館20號已發聲明，在事件尚未釐清前，北美館是暫緩雙年展作業，前2天屏東檢調自動啟動分案調查，一切就以調查程序作為依據，目前持續暫緩決定。

威尼斯國際美術雙年展明年4月登場，最遲到何時決定要退展或進場？王俊傑表示，目前還在盡速討論中，而「暫緩」就是要以事件發展還有檢調調查為基準，「最壞打算當然就是如果藝術家不能代表台灣館參展，那可能明年威尼斯雙年展台灣館代表藝術家就會從缺。」

至於是否選出另一名藝術家代表參展，王俊傑說，按照正常期程，明年1月中旬作品就必須要啟運，以現在時程來說，不太可能臨時選出一名新的藝術家。

王俊傑說，參展威尼斯國際美術雙年展計畫原定執行完畢會耗費新台幣3000多萬元預算，目前進行到一半，北美館也正緊急查看哪些合約或費用可暫時停止，將損害降到最低，同時評估若要退展，是否有其他因應對策。

有媒體報導，受害者委由律師向台北市議員黃郁芬指出，撒古流及其親友在事件爆發後，疑假借北美館名義，向受害者施壓、要求和解。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王俊傑強調，北美館已鄭重澄清絕對沒有介入跟施壓，北美館都是以中立角度勸藝術家可以站出來把事情解釋清楚，面對大家的質疑。

王俊傑表示，在整起事件發生後，北美館立刻組織專案諮詢委員會，除有律師、性別代表、當初提名撒古流參加威尼斯雙年展的委員代表及館內代表，組成公正超然的委員會來討論，也會諮詢當初提名委員，針對後續參展給予建議。（編輯：張芷瑄）1101224