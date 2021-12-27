2022燈會在高雄 首件國際作品現身衛武營

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄27日電）「2022台灣燈會在高雄」邀請精彩國際作品展出，讓無法出國的國人有機會一解出國之癮。高市府今天公布衛武營首件國際作品「Arc Zero Eclipse 弧 零：月食」。

「2022台灣燈會在高雄」以愛河灣及衛武營為雙主場，其中，衛武營作品多結合多元地景與都會森林生態，繼先前森林光影劇場「湖映森光」及湖畔虹彩花叢「植光．花」測試畫面引起民眾熱議，衛武營首件亮相國際作品是來自澳洲籍藝術家James Tapscott「Arc Zero」系列創作。

高雄市政府觀光局今天新聞稿表示，此系列自2017年於日本北阿爾卑斯國際藝術祭發表後，藝術裝置已在8個不同國家以不同形式展出。「Eclipse月食」是Arc ZERO系列中的首件長久設置高雄的藝術作品。

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新聞稿引述James Tapscott看法，水和光是「Arc ZERO -Eclipse」作品中的兩個主要元素，作品搭建在水岸邊，利用水中倒影創造一個完整、對稱的圓形霧環，並在夜間像火一樣發光，彷若一個圓懸停在空中，模糊了所在空間的地平線，平衡與整體性是這個作品特色，一個完美圓型，代表尋求人與人、人與自然的共存感和和諧感。讓衛武營周園地景環境透過藝術品與觀眾對話，創造一種互動式欣賞體驗。

觀光局長周玲妏說，作品在測試時就已吸引許多民眾拍攝發布在臉書及IG，藝術家透過簡潔的半圓線條將與衛武營北湖水面倒映而成圓，搭配光及水霧的交織構成，白天時與公園中綠意及湖面粼粼波光相互呼應；夜晚猶如開啟奇幻的隧道入口，就像引導觀眾深入衛武營自然秘境，窺看都市森林綺麗秘境。作品現已設置於衛武營北湖，歡迎大家現場觀賞拍出更厲害美照。（編輯：孫承武）1101227