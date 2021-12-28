西藏之美沙壇城藝術展演 國父紀念館首度公開

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2021西藏文化藝術節壓軸活動「一沙一世界－沙壇城藝術展演」28日在國父紀念館登場，邀請在台藏僧現場實地繪製「沙壇城」。中央社記者鄭清元攝 110年12月28日

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）4名在台藏僧盤坐舞台，以彩沙砌繪精緻莊嚴的沙壇城，2021西藏文化藝術節「一沙一世界-沙壇城藝術展演」是官方首度在國父紀念館這類大型場域公開展演，展現藏傳佛教藝術特色。

西藏文化藝術節從2015年開始，今年進入第7屆，每年透過西藏的音樂、舞蹈、表演以及宗教、學術等論壇活動，展現藏傳佛教的藝術。

「沙壇城」是西藏獨有的宗教藝術傳統，也是藏傳佛教宇宙觀的具體展現，除了沙壇城藝術之外，也同時搭配金剛舞、繁花盛開、藏音樂韻演奏、莫高舞韻、梵音轉心等精彩表演節目，是國內首次將傳統佛教曼陀羅繪製與現代藝術表演結合，帶領民眾體驗一場精緻的心靈旅程。

蒙藏文化中心聘用副編審索南倫珠表示，沙壇城繪製過程精美繁複，首先須由曾受專業訓練的僧人先於台座上構繪草圖，再以嚴謹比例依序繪製白描幾何圖像。

沙壇城正式繪製時需依佛法邏輯，從中央開始，以漏斗筆將彩沙逐步依圖樣灑繪，繪製完成的沙壇城，經宗教儀式之後，全部彩沙都會被抹去集中匯聚，化為無形，以闡釋佛教「成、住、壞、空」的世界觀，展現事物無常的真理。

文化部次長蕭宗煌今天在活動記者會上表示，過去沙壇城的創作是僧侶在信眾前或是法會中間的儀式，後來逐漸發展成一個公開演出，期待藉由觀賞沙壇城鋪成、繪畫、細細雕琢的創作過程，以及分送化空之後的沙，將福份分享給每名參與的朋友。

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蕭宗煌也引述18世紀的英國詩人威廉．布萊克的詩，詩中「一沙一世界、一花一天堂」，從一粒沙裡可以看見整個宇宙，從一朵花可以感受天堂的景象；「雙手握無限」講述沙象徵無限也可能隱喻空無；最後「剎那即永恆」就像是沙壇城這樣的呈現，最後畫完之後還要全部化空抹去，展現西藏的宇宙觀與宗教觀。

繁華不過一粒沙，西藏文化藝術節今天起一連3天，除了現場演出之外，也將有直播及全程拍攝記錄沙壇城繪製過程，並透過「西藏文化藝術節」臉書粉絲頁直播，讓更多觀眾認識西藏文化的精神內涵。（編輯：張芷瑄）1101228

文化部舉辦「2021西藏文化藝術節」系列活動，「一沙一世界－沙壇城藝術展演」壓軸登場，28日在國父紀念館舉行記者會，邀請在台藏僧現場繪製「沙壇城」，展現佛教藝術之美。中央社記者鄭清元攝 110年12月28日

文化部28日起一連3天在國父紀念館舉辦2021西藏文化藝術節「一沙一世界－沙壇城藝術展演」，由多名在台藏僧繪製沙壇城，展現藏傳佛教尊重傳承與自然的特色。中央社記者鄭清元攝 110年12月28日

文化部主辦「2021西藏文化藝術節」，壓軸活動「一沙一世界－沙壇城藝術展演」28日登場並舉辦記者會，文化部政務次長蕭宗煌（後排中）等人出席。中央社記者鄭清元攝 110年12月28日

文化部舉辦「2021西藏文化藝術節」系列活動，「一沙一世界－沙壇城藝術展演」壓軸登場，28日舉行記者會，文化部政務次長蕭宗煌出席致詞。中央社記者鄭清元攝 110年12月28日