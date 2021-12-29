台灣景點變3D 三太子現身中正紀念堂

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中正紀念堂管理處2021年底再度推出3D藝術展，特別結合極具台灣民俗文化特色的「電音三太子」陪伴民眾「逗陣遊台灣」，要和大家一起開心迎接新年到來。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月29日

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（中央社記者王寶兒台北29日電）繼去年推出3D視角EYE TAIWAN特展，中正紀念堂管理處今年再以台灣和3D藝術為題，推出逗陣遊台灣Amazing Taiwan特展，讓人能和三太子共遊台灣景點。

伴隨電音舞曲，三太子今天下午於國立中正紀念堂靈活搖擺，現身特展開幕記者會，展場入口處還是嘉義布景彩繪師陳明山手繪的戲台牌樓，讓中正紀念堂通廊如台灣廟口，氣氛熱鬧，吸引民眾紛紛舉起手機拍照圍觀。

策展人蔡文祥向中央社記者表示，今年特展和去年相比，多了台灣電音三太子加入，透過3D繪畫的視覺效果，帶領人們欣賞如宜蘭龜山島、南投清境農場、金門風獅爺等6處台灣特色景點。

蔡文祥說，此次特別請陳明山繪製台灣戲台牌樓，可從他細膩的筆觸、艷麗的用色，連結到台灣廟宇文化，也讓人看到台灣傳統繪師不輸現代藝術的畫工，傳統藝術能走入中正紀念堂。

而負責繪製6處台灣特色景點的則是想像空間藝術設計工作室團隊，他們去年也同樣為3D視角EYE TAIWAN特展創作。藝術總監洪榮傑致詞表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多國外友人無法來台，去年3D特展有菲律賓、馬來西亞等移民朋友來展覽拍照，很開心能藉由展覽讓家鄉親友透過照片認識台灣。

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文化部政務次長李靜慧致詞表示，疫情讓許多行動受到限制，去年中正紀念堂發展3D展，讓大家不用跑到當地、也不用穿戴設備就能享受和台灣立體景象合照的樂趣。今年再次舉辦，景點橫跨台灣北中南東還有離島，還有電音三太子加入，歡迎大家來展覽輕鬆遊台灣。

3D藝術展「逗陣遊台灣」Amazing Taiwan即日起於中正紀念堂中央通廊展出至明年8月14日。（編輯：張芷瑄）1101229