台北愛樂合唱團歡慶50週年 用音樂環抱世界

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台北愛樂合唱團成軍50年，音樂總監古育仲表示，第50個樂季目標將以探索人聲的不同潛能與組合方式為主，開季音樂會「聲之華」便以「合唱音響各種可能性」為概念，挑戰獨唱、重唱、合唱、雙合唱團等不同編制的音響，作為歡慶台北愛樂合唱團50週年獻禮。（台北愛樂合唱團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月4日

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）台北愛樂合唱團今年迎來50週年，以「愛樂無限」為樂季主軸，推出一系列精彩合唱節目。台北愛樂合唱團藝術總監杜黑表示，期許合唱團要走出台灣環抱全世界。

杜黑今天在記者會後接受媒體訪問時表示，台北愛樂合唱團成軍50年，持續推廣合唱藝術理念，更重要的是這個平台要持續挖掘年輕世代傑出人才，讓年輕優秀音樂家有展現自己的機會。

杜黑表示，台灣不能只有自己在島內開心就好，要去環抱世界，「讓世界覺得我們很好才可以，不能自我感覺良好。」杜黑希望台灣的軟實力要走出台灣，把台灣介紹給全世界，「要像張忠謀一樣。」

台北愛樂合唱團從1972年成立到現在，與國內外各大樂團及指揮合作，在台首演超過30部大型合唱作品，長年受邀參與國際合唱音樂節，深具知名度。

台北愛樂合唱團也同時著力於教育、精緻、樂活層面，陸續成立兒童、青少年、青年、室內及樂齡合唱團，每年帶給國內觀眾多元豐富的合唱音樂。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示，第50個樂季目標將以探索人聲的不同潛能與組合方式為主，開季音樂會「聲之華」便以「合唱音響各種可能性」為概念，與台北愛樂合唱團、台北愛樂室內合唱團一起，挑戰獨唱、重唱、合唱、雙合唱團等不同編制的音響，作為歡慶台北愛樂合唱團50週年的獻禮。

開季音樂會「聲之華」上半場精選威尼斯樂派、文藝復興、巴洛克時期輝煌華美的聖樂作品，包括蒙特威爾第名作「聖母晚禱」中的「主啊！快來救我」、阿雷格里展現文藝復興複音音樂極致的傳世巨作「求主垂憐」以及巴赫的雙合唱團編制經文歌「向主唱新歌」。

下半場呈現浪漫派作曲家舒伯特轉型之作「第5號彌撒」，今年也是這部作品創作完成200週年，台北愛樂合唱團也邀請女高音梁又中、次女高音鄭海芸、男高音宮天平、男低音曾文奕以及台北愛樂青年管弦樂團再加上管風琴合奏，共同詮釋這部饒富歡慶氛圍巨作。

古育仲表示，台北愛樂今年也將陸續演出巴赫「B小調彌撒」、奧福「布蘭詩歌」、孟德爾頌「女巫之夜」等大型經典作品，也將首演國家文藝獎得主錢南章的「第9號交響曲紅樓夢」，也規劃「台北愛樂合唱團50週年線上展」，回顧這50年來精彩的歷史足跡。

台北愛樂合唱團50週年開季音樂會「聲之華」將於1月10日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：謝雅竹）1110104