聯名CCC創作集 人氣漫畫角色躍於連鎖咖啡杯

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（中央社記者王寶兒台北7日電）繼去年7月和業者合作推出「CCC創作集」聯名飲料杯，文策院今天表示，「CCC創作集」10日再將和連鎖咖啡店推出聯名外帶杯，人氣漫畫角色都能帶著走。

文化內容策進院今天發布新聞稿，文策院院長李明哲表示，文策院積極推動漫畫圖像IP多元運用、跨域合作的機會，這次的聯名活動，即希望更多朋友看見台漫、促成更多跨域合作，讓台漫的角色和創作，成為人們日常可見的風景。

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漫畫IP締造巨大商機的案例無所不在，例如1組1000元的日本當紅漫畫「鬼滅之刃」福袋，去年初在台北國際動漫節不到3小時就能賣出破千組；而「CCC創作集」此次和台灣咖啡品牌合作，讓台漫角色躍於杯身，也吸引漫迷在「CCC創作集」臉書粉絲專頁留言，期盼聯名杯推出。

文策院表示，此次杯身圖案由繪師kakusugarpic以可愛畫風重新詮釋「CCC創作集」 16部連載作品的角色。參與作品包含Day Off、「良漁良魚」、「紙月亮」、「海巫事務所」、「閻鐵花」、「貓妖傳」等，展現台漫跨界的多元性與可能。10日起至全台連鎖咖啡店門市購買中杯或大杯外帶熱咖啡、熱飲品，即可獲得特繪杯身。（編輯：屈享平）1110107