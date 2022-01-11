走進球劇場 台北表演藝術中心3月試營運

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歷時10年，獲選2021年時代雜誌全球最佳百大景點，並被CNN與英國衛報選為全球藝文亮點的台北表演藝術中心，即將於3月至5月試營運。中央社記者徐肇昌攝 111年1月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）歷時10年籌備，台北表演藝術中心將在3月啟動為期2個月的試營運，預計7月啟用，8月正式開幕。北藝中心今天公布試營運期間演出內容，邀民眾未來走進場館「試一下」。

北藝中心因為擁有獨特而巨大的球形外觀而廣為外界矚目，曾被美國有線電視新聞網（CNN）和英國「衛報」評選為全球藝文場館亮點外，也曾獲選為2021年「時代雜誌」全球最佳百大景點。試營運期間，民眾可親自走進場館，一窺共800席的「球劇場」廬山真面目。

北藝中心今天下午舉行試營運節目宣告記者會，由台北市副市長蔡炳坤、北藝中心董事長劉若瑀、北藝中心執行長王孟超偕同表演團隊，見證等待近10年歷史性的一刻。

蔡炳坤表示，耗資新台幣67.5億元，北藝中心可說是「十年磨一劍」，終於迎來試營運和市民見面。北藝中心擁有讓每名觀眾能等距看到舞台的特殊「球劇場」、實驗劇場「藍盒子」及1500個席次的「大劇院」，相信能讓每個團體都能找到最合適的場地演出。

蔡炳坤指出，期待未來北藝中心能帶動產業化、在地化及國際化，透過試營運、啟用進而正式開幕的階段，讓市民能多多參與，並由北藝中心帶動士林區，成為沒有圍牆的博物館。

劉若瑀表示，北藝中心在尚未完成空間建置前是很好的「練兵期」，此次參與試營運節目的團隊，許多人是從培育開始一步步跟著北藝中心走到完工。

如記者會上呈現演出片段的刺點創作工坊「誰偷走了我的字？」，就是脫胎自北藝中心承辦的「台北兒童藝術節」兒童戲劇劇本創作得獎作品，編劇透過成長經歷，道出書寫障礙孩童的困境。

北藝中心試營運演出期間預計為3月11日至5月15日，將由15組團隊推出46場售票演出及12場免費演出。

王孟超表示，試營運期間演出節目囊括音樂劇等好戲，期望透過試營運期間先行運作售票系統、前台接待等流程，在5月、6月進一步優化，一步步迎來啟用及開幕。（編輯：張雅淨）1110111

台北表演藝術中心將於3月試營運，針對3座劇場及戶外演出場地，以「試一下，更好」為目標，邀請15組團隊規劃46場售票演出、12場免費演出。同時提供試營運主辦節目6折優惠，歡迎民眾走進場館，共同完善場館的空間及服務。圖為興建期間備受矚目的「球劇場」。中央社記者徐肇昌攝 111年1月11日