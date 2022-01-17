【文化+】護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗要當布袋戲的超級助選員
他從事布袋戲演出及教學超過一甲子，強調學布袋戲要學「活」戲，不能學「死」戲，戲氣、戲肉要做出來，不能只做戲殼……
文：邱祖胤／攝影：吳家昇／影音：洪凰鈞／照片提供：新西園掌中劇團
編按：楊力州的紀錄長片《紅盒子》，掀起許多人對布袋戲的關注，這一關注，才發現仍有許多人堅守崗位，在傳統與創新之間不斷對話，不斷努力。布袋戲在台灣曾經風光，轟動武林、驚動萬教，後來逐漸式微，乏人問津。近年透過許多團隊的推陳出新，試圖找回當年街頭巷尾的感動。到底布袋戲的魅力是什麼？新科技、新劇場的融入，又能帶來什麼火花？且聽布袋戲人說分曉。
戲台上，布袋戲偶咳嗽兩聲，忽然間，手中竟擦出火花，將煙斗點燃，老者開始吞雲吐霧，娓娓道來許多往事。
這是新西園掌中團主許正宗師傅的拿手絕活，他經常在戲台上創造驚奇、驚喜。
許正宗現年74歲，去年剛由新北市政府指定為無形文化資產傳統藝術布袋戲保存者，是傳統布袋戲的活字典，台灣的無形文化財。他不只對傳統戲、金光戲、劍俠戲如數家珍，還發明布袋戲川劇變臉，改良「文生寫毛筆字」的 道具與橋段，手中的戲偶還能表演特技，轉盤子、摔角、噴煙、吐火，樣樣來，被譽為布袋戲界的「魔術之手」。
許正宗說：「我從小就在變這些把戲，就是要把布袋戲變得更吸引人，常被老人家罵，說我亂來，但我不是亂來，我都有照傳統在走，我認為布袋戲要一直推陳出新，才能與時俱進。」
許正宗師傅講話中氣十足，鏗鏘有力，經常幫人站台助選，是新莊地區的超級助選員。
他連續25年進入國小校園推廣布袋戲，是最受小朋友歡迎的「許阿公」，這幾年又幫著他的老兄弟、國寶大師陳錫煌帶領藝生，傳授布袋戲的進階技藝，一刻不得閒。
他最想站台的，一直是布袋戲的未來。他一直在當布袋戲的超級助選員。
家族傳藝100年 聲名遠播全寶島
拜訪許正宗師傅的那天早上，新莊還下著綿綿細雨，華燈初上即人聲鼎沸的新莊廟街，大白天有種意外的寧靜，許正宗的住所就位在大漢溪畔、從慈祐宮往廟街方向前行約200公尺的小巷子。
但這條不起眼的小巷，只夠兩個人擦肩而過，摸乳巷以上，騎白馬未滿，卻是人稱「戲館巷」的人文薈萃之地，百年前新莊港口還能泊船的時代，中南部戲班前來台北城演戲，前一晚總會先在這條巷子落腳，巷子的西邊是歌仔戲班的基地，東邊則布袋戲班的陣營。
許正宗出身的家族戲班「小西園」，就是在「戲館巷」起家，「小西園是我的祖父許天扶在民國2年成立的，至今已經有108年的歷史，小西園的子弟一條心，現在都已經傳到第四代了，大家都非常爭氣。」
許正宗說，他的父親許欽出師以後先成立「新西園」，後來祖父過世，「小西園」由許正宗的叔父「許王」接班；許正宗15歲時可以組團了，叔父許王為他的團名取為「正西園」，「我叔父覺得本來『小西園』應該由他的大哥、也就是我父親接班，為我取『正西園』這個團名，一來我的名字有一個正字，二來表示這是小西園的正統。」直到許正宗的父親過世，許正宗才又接班父親的「新西園」。
「小西園」家族名震全台，文戲講究，武戲精湛，家族成員兄友弟恭，互相禮讓照顧，從許正宗的言談間可以充分感受到。
蹺課看戲不念書 訓導主任追著跑
許正宗說，他是家族長孫，備受祖父疼愛，6歲時就由祖父揹著，一字一句教會「扮仙戲」的口白。「扮仙戲」是布袋戲班開演前必演的謝神戲，也是初學者的入門磚，可見家中老人對這位金孫的期待。
許正宗說，他真正對布袋戲有所認同，源於一次去看叔父許王演戲，叔父在後台瞄到自家人站在台下看戲，就喊他到台上來，雖然什麼都不用做，但演出結束後，請戲的人請戲班吃飯，他竟然也有份。
「那時一年到頭能吃雞肉鴨肉的機會並不多，結果去看戲還能吃大魚大肉，後來主人還發賞金，賞金是用人頭算的，不管你會不會演，通通有獎，那時可以分到兩塊，我跟大人要零用錢，一次也只能要一角、兩角，既然演布袋戲是這麼好的事，我當然要演。」
許正宗從此迷上布袋戲，經常蹺課去學戲、看戲，上課還經常遲到，許正宗笑談他翻牆進校園、被訓導主任追著跑的往事，「訓導主任跑不過我，就用廣播：『某年某班許正宗同學，馬上到訓導處來！』但都是我弟弟去，因為他叫做許正中，國語聽起來很像，他人又土直，聽到廣播就自己跑去受罰……」
耳濡目染硬學戲 狀況百出懂應變
許正宗坦言，有興趣雖然是一個動力，但自己的阿公、父親、叔父都在演布袋戲，學起來當然也比較快。
「但是功夫也是要自己練，大人戲演完都深夜十一、二點，吃個點心、洗個澡，就要睡了，怎麼有時間教你？你就要靠自己努力學習，還好當時兩天就有一場戲要演，一年365天就有一兩百場，觀摩的機會很多，不過有些戲這場看不懂、記不住，可能下一次要再看同一場戲又要等到一兩個月以後了，真的是要硬看、硬學。不像現在的學生有劇本可看，甚至可以錄音、錄影。」
許正宗說，以前學戲，學的是「活戲」，「什麼是活戲？就是要能自己變通。好比說一場戲有3個小時，但一下子當地里長來致詞，一下子議員來致詞，地方人士到場，又要介紹一下，掐頭去尾只剩一小時的時間可演，如果碰到選舉就完了，來的人更多，不讓他說又不行，主人會不高興。」
許正宗說，有時請戲的主人打賞，你不能馬上結束，還得加演半小時，此時這個戲要怎麼接？壞人都死光了，怎麼辦？「只好演好人做夢，陰魂來找他。你不懂得變通，就無法過關。」
這就是活戲。
大殺四方吐劍光 鄉民叫你吞回去
許正宗說，現在要看一個主演肚子裡有沒有東西，能不能演「活戲」，看字幕就知道，「如果和字幕有點差別，表示這個主演對這個戲很熟悉了，會照自己的方式演；如果跟字幕一字不差，表示這個主演照著劇本在念。」
早年演布袋戲，要吃這行飯並不容易，根據呂理政教授《布袋戲筆記》的記載，民國72年台灣從事布袋戲的人口約有4萬人，另有一說，從戰後到民國60年代的全盛時間，台灣從事布袋戲演出的人口約有10萬人，競爭可說相當激烈，沒有兩把刷子，根本無法立足。
許正宗就說，他的父親許欽當年推出「大俠鷹爪王」，在全台連演600多場，賺得的戲金不但把他們這些兄弟姊妹養大，還能買房子，非常了不起，也可見當時演布袋戲是可以營利謀生，卻也有許多狀況要應付。
許正宗說，演布袋戲的「眉角」很多，早期戲迷很講究，不能不照規矩來，譬如有一次他跟著父親去演劍俠戲，當時流行「吐劍光」，好人的劍吐出去把壞人殺光光，請戲的主人很滿意，就要大家休息，準備吃宵夜，等宵夜吃完，就有一些老戲迷來嗆說：「搬戲的，你們把劍光的吐光光了，把人殺死了，難道不用再把劍光吞回來，放在整個庄頭是要殺死我們多少人？」
主人聽了覺得有理......（全文未完，請見文化+雙週刊第101期「臥虎藏龍盡『掌』中」，1/17上架）
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