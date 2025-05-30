歌仔戲藝師陳剩紀錄片 傳藝中心永留唱戲身影

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（中央社記者王寶兒台北30日電）資深歌仔戲藝師陳剩去年辭世，享耆壽92歲，國立傳統藝術中心在其生前籌拍紀錄片，留下陳剩著裝錄製老戲「三藏出世」經典唱段珍貴身影，6月5日起將上線播出。

陳剩從小就在戲班成長，終身奉獻歌仔戲，她擅長演出傳統正古路戲，活躍於台灣歌仔戲內外台、廣播及唱片時期。在廣播歌仔戲時期，她還受邀錄製許多廣播歌仔戲，擔任講戲先生重責，即便退休也積極教授歌仔戲技藝與傳承古冊戲，讓後人得以學習研究。

傳藝中心近年陸續以台灣傳統表演藝術藝師為主角，拍攝生命史影像紀實，2023年開始籌劃陳剩紀錄片，並歷經近1年時間跟拍。「粹藝現風華-藝師陳剩的歌仔戲人生」紀錄片29日發表，歌仔戲藝師廖瓊枝、布袋戲藝師許王、歌仔戲藝師林美香等多位戲曲界資深藝師特別與會見證。

紀錄片中，拍攝團隊為溯源陳剩早期隨柏華閩劇團至新加坡巡迴演出的足跡，特別前往新加坡拍攝，發現當地唱片行仍保存許多陳剩當年參與錄製的黑膠唱片，成為珍貴歷史見證。片中也可見陳剩著裝演出「三藏出世」唱段身影，傳藝中心也將演出照片提供給家屬，陪伴陳剩走完人生路。

陳剩兒子許坤生也出席首映會，他回憶，童年因母親忙於歌仔戲演出，僅能在學校放假或少數母親不用上班的空檔說到話，一路以來母親從演員變成劇團經營者，扮演多重角色；直至出社會回首過往，才瞭解其中的不易。

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陳剩離世前並未欣賞到紀錄片，傳藝中心主任陳悅宜表示，完成後的影片在陳剩告別式中，陪伴她走完人生最後一程。此次透過「粹藝現風華-藝師陳剩的歌仔戲人生」紀錄片，回顧陳剩在每個歌仔戲轉變時期的關鍵位置，不僅傳承了許多下一代，也孕育歌仔戲的未來。

「粹藝現風華-藝師陳剩的歌仔戲人生」紀錄片將於6月5日起，於四季線上OTT平台上架播出。（編輯：吳素柔）1140530