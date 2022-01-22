東莒島土壤窯燒馬祖故事 共創作品「擺暝」登場

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「犬島海馬」作品以窯燒創作故事主題供桌，分別融入東莒福正聚落與潮間帶的「犬桌」，意象來自東莒島古名「東犬」；另呈現東莒大浦聚落漁業風情與林坳嶼的「馬桌」，呼應馬祖神祇「白馬尊王」坐騎，靈感取用傳統節慶擺暝文化，作品也將在擺暝時正式展出。 （梁譯提供）中央社記者邱筠馬祖傳真 111年1月22日

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（中央社記者邱筠連江縣22日電）用東莒的土說東莒故事，「土偶claydoll」等陶藝團隊為馬祖東莒製作國際藝術島參展作品，利用島嶼紅土共創出擺暝節慶、地方信仰等在地元素，將在元宵「擺暝」登場。

「大浦Plus」團隊表示，藝術家吳其錚曾採用東莒土壤窯燒，發現顏色近似老酒、紅糟的馬祖飲食文化食材；這次創作從現地採土、練土，塑形、燒製，透過募集不同成員共創、凝聚島嶼主題特色，發展出馬祖信仰儀式擺暝的主題。

「大浦Plus」成員陳泳翰今天接受媒體訪問指出，結合馬祖傳統擺暝，共創的作品有2個故事主題，分別融入東莒福正聚落與潮間帶的「犬桌」，意象來自東莒島古名「東犬」；另呈現東莒大浦聚落漁業風情與林坳嶼的「馬桌」，則呼應馬祖普遍可見的神祇「白馬尊王」坐騎。透過這2個故事主題，創作出「犬島海馬」作品。

作品「犬島海馬」，「大浦Plus」團隊表示，還融合藝術家徐育霓的構想，訪談東、西莒居民後具象化捏塑出島民故事，連同書寫著故事內容的陶土餐盤，成為禮敬傳統的心意；島嶼潮間帶採集者、撒網漁船、東犬燈塔、大浦聚落周邊的林坳嶼、水域海帶及擺暝遶境中神偶，都成為作品元素。

「大浦Plus」團隊指出，作品集結台灣、馬祖各方人力共創，不僅有台灣各地志工共同辛苦創作，也因地方居民提供地方故事及連江縣立東莒國民小學出借電窯設備，才得以及時燒製完成創作。

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靈感來自擺暝文化的「犬島海馬」，「大浦Plus」成員表示，作品將在大浦白馬尊王廟前共同參與島上傳統文化盛事「擺暝」，同時將揭開東莒島的馬祖國際藝術島序幕，展期將從2月12日至4月10日。

「擺暝」翻譯成白話就是「排夜」，即為夜晚排放供品祭神酬神的儀式，源自於早期中國福州一帶的農村，元宵節遊燈時會迎各境的角頭神繞境，祈求境內平安。（編輯：戴光育）1110122