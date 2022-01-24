台灣揚琴樂團音樂會 聽姚讚福歌曲走進台中地景

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）來自台中的台灣揚琴樂團首度受邀到戲曲中心演出，將帶來台中作曲家姚讚福的樂曲，搭配以台中地景為題的在地創作，希望用悠揚的揚琴琴音帶給樂迷感受台中人文地景。

今年是台灣揚琴樂團創團20年，樂團曾在2021年榮獲第10屆台中市表演藝術最高榮譽「金藝獎」，成績出色。

台灣揚琴樂團團長鐘泉波今天接受中央社專訪表示，揚琴是包覆性極強的國樂器，如水一般；揚琴也是國樂器中可以用雙手演奏出主旋律跟伴奏的樂器，就像西方的鋼琴。這次音樂會以台中作曲家姚讚福的音樂作主軸，希望讓樂迷有機會認識姚讚福的音樂。

姚讚福是台中清水人，也是台語流行歌壇重量級作曲家，出生於1909年，1967年過世。他與鄧雨賢齊名，一生致力譜曲，寫出一首首膾炙人口的歌謠，包含「心酸酸」、「撒隆巴斯」及「我的青春」等，台灣揚琴樂團都將由經典重現這些名曲。

鐘泉波表示，姚讚福多年來一直認為傳統戲曲隱藏著台灣的「聲音」，尤其是極受民間喜愛的歌仔戲、布袋戲，這些戲曲音樂中的曲調更值得研究。

鐘泉波表示，姚讚福在戲棚下採譜，聆聽歌仔戲的曲調，企圖從中找尋台灣人最喜愛的旋律。他每每在三更夜半構思新曲，即使貧困也未將他擊倒。在沒有任何樂器輔助下，只憑著一根筷子，或急或緩地敲打桌邊，慢慢寫出腦海中的樂譜，對台灣音樂有長遠深刻的影響。

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音樂會上，鐘泉波也設計穿插多首以台中地景風貌為主題的創作，包含湖心亭、六角亭、牛罵頭（今台中市清水區舊稱）、大甲媽祖祭等，為音樂會打造立體景致。

台灣揚琴樂團「讚福『藝』聲 我的青春．我的歌」音樂會，2月12日、13日在台灣戲曲中心小表演廳舉行。由陳俊憲指揮、女高音林姿吟演唱，文史學者林良哲、黃慶聲擔任導聆，帶領聽眾們進入台中豐富的人文薈萃。（編輯：郭諭儒）1110124