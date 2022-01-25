發揚傳統 楊蓮英、陳夏生登錄北市文資保存者

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）71歲的楊蓮英是台灣最資深京劇武旦演員，83歲的陳夏生則已投身繩結研究近半世紀，2人因傳承並發揚傳統藝術文化，獲得台北市文化局登錄為無形文化資產保存者。

台北市文化局透過新聞稿表示，為表彰藝師傳承台灣傳統藝術文化的卓越貢獻，並藉此鼓勵更多文化工作者投入發揚傳承的行列，18日公告登錄楊蓮英為傳統表演藝術京劇保存者、陳夏生為傳統工藝繩結保存者。

文化局介紹，楊蓮英生於梨園世家，自民國48年考進大鵬劇校第5期後，浸潤於京劇舞台超過一甲子，由富連成科班出生的蘇盛軾指導，專攻武旦一行，坐科11年，基本功扎實穩健，並傳承了許多因缺少演出對手演員而近乎失傳的老戲，為台灣最資深京劇武旦演員。

文化局指出，楊蓮英並從40年前開始投身戲曲教學行列，秉持將一身絕學傳承給下一代的信念，培養許多新生代優秀演員，並遠赴中南部為歌仔戲團授課，將武旦表演精髓融入其他傳統戲曲中，71歲仍親自示範教學，對台灣傳統戲曲人才的培育及藝術傳承貢獻良多。

文化局表示，理工背景的陳夏生早年任職故宮，受時任故宮博物院副院長莊嚴帶領，投身於繩結研究近半世紀，以幾何代數公式紀錄繩結編法，並從故宮古籍古物探索繩結的源流脈絡，藉由考據不同繩結的年份，讓繩結成為文物考古斷代的依據，並結合金屬、漆、油彩等多元媒材，創編許多繩結作品，具高度藝術價值。

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文化局指出，陳夏生同樣於40年前開始投入繩結教學推廣，使繩結蔚為風潮，甚至列入國、高中家政工藝課程，並出版教學書籍紀錄，即便高齡83歲，仍持續傳承繩結藝術，為台北市無形文化資產注入新的活力。

文化局表示，2名藝師對保存並推廣文資的意願甚高，文化局公告登錄為無形文資保存者後，將辦理授證儀式、展覽推廣等活動，讓身處台北市民對無形文資有更多元的認識。（編輯：李亨山）1110125