台北動漫節開幕 賴品妤「蘿莉塔」造型挺原創

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第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿一館開幕，民進黨立委賴品妤身穿「蘿莉塔」裝扮出席致詞。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

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（中央社記者王寶兒台北10日電）第10屆台北國際動漫節今天上午於台北世貿一館開幕，不少動漫迷Cosplay為喜愛角色入場，或將喜愛動漫元素融入穿搭，立委賴品妤則以華麗的「蘿莉塔」服裝現身開幕典禮。

賴品妤今天向中央社記者分享，除裙子是日本蘿莉塔服裝品牌外，包含髮箍、襪子等配飾都是支持台灣商品。她在開幕典禮上致詞表示，期許未來能持續推動台灣原創IP及動漫畫的發展，今年動漫節有台灣IP主題專區，推薦民眾欣賞。

「蘿莉塔」服裝以歐洲維多利亞時代的服裝風格為基底，現代延伸出古典、暗黑等不同蘿莉塔服裝風格，服裝以精細的印花、髮飾、裙撐、綁帶等為常見元素，依據穿著者的巧思，富有豐富視覺變化，和專門為扮演特定角色的Cosplay不同。

第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿一館登場，主辦單位落實防疫，民眾依序排隊等候入場。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿一館登場，有民眾化身動漫角色進場逛展，十分吸睛。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿一館登場，國民黨立委蔣萬安（左起）、民進黨立委賴品妤、民進黨立委鄭運鵬、國民黨立委林奕華、民進黨立委蘇巧慧等人出席開幕儀式，在台前合影。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

立委鄭運鵬披著日本動漫「進擊的巨人」服裝出席。（圖取自facebook.com/phoenix.cheng.96）

賴品妤今天以「貓」為主題，搭配整套蘿莉塔服裝現身台北國際動漫節會場，一入場就引來許多漫迷矚目，不只頭戴貓耳髮箍，洋裝上也印有黑貓圖案。

除賴品妤外，文化部政務次長李靜慧、文化內容策進院董事長丁曉菁和立委蘇巧慧、鄭運鵬、蔣萬安、林奕華也出席開幕典禮，共襄盛舉漫迷盛事，鄭運鵬還披著日本動漫「進擊的巨人」毛毯亮相。

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台北國際動漫節由社團法人中華動漫出版同業協進會主辦，理事長康振木表示，每年協進會舉辦漫畫博覽會及動漫節活動，都會吸引大批漫迷來參觀，他們多是被日本、美國等國際文創IP吸引，但協進會也希望藉機大力推動台灣原創，除今年首設台灣IP主題區外，也另外舉辦業者媒合會，推動台灣原創文化發展。

第10屆台北國際動漫節即日起至2月14日於台北世貿一館登場。（編輯：張芷瑄）1110210

2022第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿一館登場，吸引許多動漫迷湧入，現場排隊等候入場。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿1館舉行開幕儀式，活動即日起至14日，今年匯聚105家廠商參展，創歷屆規模最大。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿一館開幕，日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃搭配日本漫畫「鬼滅之刃」中人氣角色「炭治郎」造型圍巾出席，還特地選用台語致詞。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日