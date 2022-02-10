台北國際動漫節首日買氣旺 8.2萬人入場

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第10屆台北國際動漫節10日上午在台北世貿一館登場，因應COVID-19疫情，現場設有分流管制，動漫迷排隊等待入場。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

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（中央社記者王寶兒台北10日電）第10屆台北國際動漫節今天開幕，主辦方統計，約有8.2萬人入場，買氣旺盛；場內不少民眾特別準備行李箱來收納戰利品，更有攤商現場販售行李箱，讓漫迷輕鬆扛商品回家。

木棉花媒體企劃張尹慈向中央社記者表示，動漫節開幕首日福袋類商品買氣最盛，例如因漫畫完結而人氣再次衝新高的「進擊的巨人」福袋，一組1000元，預估今天結束可賣出破千件；含行李箱在內的「刀劍神域」福袋，也因行李箱的便利性，創下銷售好成績。

尖端出版表示，此次因應動漫節分別推出「亡者之謎」（Manner of Death）和「我們的重製人生（04）」的會場限定商品，商品將包含一本輕小說及布掛畫。「我們的重製人生（04）」會場限定商品，要價840元，在中午前就搶售一空。

台北國際動漫節由社團法人中華動漫出版同業協進會主辦，協進會祕書長高世樁向中央社記者分享，今年動漫節上午入場人潮比往年少，推斷是因參展攤商今年多將限量商品分配到網路商城，「對我們防疫人流控管也帶來很大的幫助」。

高世樁表示，台北國際動漫節去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在開幕前陸續有參展攤商考量風險而退展，今年不少大型參展攤商參與，開幕首日整體人氣比去年旺盛許多，民眾也非常遵守防疫措施，創下8.2萬人入場。

台北國際動漫節即日起至2月14日於台北世貿一館登場。（編輯：陳仁華）1110210

主辦單位落實防疫，民眾依序排隊等候入場。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

因應COVID-19疫情，參展廠商在各攤位做好人流控管，進出需測量額溫、手部酒精消毒。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

不少動漫迷一早排隊入場，購買限量福袋及商品。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

不受COVID-19疫情影響，一早就有許多民眾排隊進場搶購限量福袋。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

台北國際動漫節10日開幕，許多動漫迷排隊等待入場。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日

大批動漫迷搶購週邊商品。中央社記者鄭清元攝 111年2月10日