美議員訪台po「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
2022/2/7 18:37（2/7 21:38 更新）
美國共和黨籍眾議員梅絲（圖）去年訪台時在社群寫下「降落台灣共和國」，漫畫家蠢羊繪成漫畫，梅絲將圖輸出後在畫作上簽名。（圖取自facebook.com/Nisinsheep）
（中央社記者王寶兒台北7日電）美國共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）去年隨團訪台，並於社群平台推文寫「降落台灣共和國」，漫畫家蠢羊將此繪成網路漫畫，梅絲看到後非常喜愛，還將蠢羊作品印出並張貼於辦公室外。
蠢羊今天告訴中央社記者，梅絲將圖放大輸出後，掛在國會山莊議員辦公室走廊，梅絲也將透過台灣駐美代表處把一張輸出的複本回贈給蠢羊。
蠢羊長期以漫畫關注時事議題，2020年因美國國會通過「台北法案」，讓她注意到法案通過前，原來國際上就有許多為台灣努力奔走的人，便開始以「動物國家」漫畫系列投入關注國際新聞行列，蠢羊的漫畫也曾被立陶宛外交部長轉發。
每個國家在「動物國家」漫畫系列中都有對應的擬人化動物，例如日本是柴犬，美國是老鷹。此次受梅絲關注的網路漫畫也正是「動物國家」系列畫作之一。梅絲去年11月同美國其他國會議員訪台，抵台時推文寫「降落台灣共和國」引發熱議。
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蠢羊將梅絲畫為一隻長髮、身著粉色西裝的老鷹，並為老鷹配上旁白「我到台灣共和國來訪問啦！」連代表台灣的黑熊也在遠方嚇一跳，這個作品去年12月發布於蠢羊的臉書粉絲專頁。
蠢羊今天於臉書粉絲專頁發文表示，梅絲透過社群平台看見這張漫畫，覺得非常喜歡，便聯絡台灣駐美代表處，經代表處牽線，將漫畫檔案給梅絲，「新的一年，也要繼續用漫畫講政治、國際與外交，還請多多指教了！」（編輯：屈享平）1110207
美國共和黨籍眾議員梅絲將漫畫家蠢羊的畫作掛在國會山莊議員辦公室走廊。（圖取自facebook.com/Nisinsheep）
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