CCC創作集為漫畫產業鋪路 上半年新增收費機制

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文化內容策進院營運的「CCC創作集」線上漫畫平台，將新增收費機制，院長李明哲表示，這是產業基礎建設重要的前期鋪路。中央社記者王寶兒攝 111年1月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）由文策院營運的「CCC創作集」線上漫畫平台，今年上半年將新增收費機制。文策院院長李明哲表示，這是產業基礎建設重要的前期鋪路，收費機制非以文策院獲利為目的。

文化內容策進院今天下午舉行媒體茶敘。李明哲表示，台灣有好幾家出版社持續推廣台灣漫畫，現今消費者多習慣在手機或電腦上閱讀漫畫，但並不是全部出版社都有能力營運數位平台，因此決定推出收費機制，協助出版社推行作品。

「CCC創作集」在2020年從紙本刊物轉為線上漫畫平台，數位化後均採免費閱讀觀看，連載作品包含出版社授權作品及漫畫家授權作品。文策院補充說明，「CCC數位平台」未來將提供出版社自行上架作品，由出版社決定是否要收費，但並非所有「CCC創作集」的作品都要收費。

李明哲說，未來收費金將回饋至出版社或將作品授權給平台刊登的漫畫家，以授權對象為準，而這項新機制「出版社樂見其成」。 部分收費金也將由文策院收取。李明哲表示，文策院僅收取基本手續費等合宜費用，行政法人自籌款收入包含場館營運及服務費用，文策院現今沒有場館，例如作品刊載於「CCC創作集」平台，就是文策院為產業提供的服務。

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李明哲強調，該收費機制非以文策院獲利為目的，文策院成立宗旨是促進產業進步，不會因為要自籌款項而本末倒置。

「CCC創作集」線上漫畫平台去年曾因漫畫編輯集體離職引發軒然大波，李明哲今天主動提及此事，並表示「爭議已經完全落幕」，現今編輯或漫畫家都有維持關係，且文策院也有持續行銷「CCC創作集」，預計今年台北國際書展也會推出相關活動。（編輯：張雅淨）1110119