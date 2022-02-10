台漫畫家感謝友情疫苗 日台交流協會：愛一直循環

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（中央社記者王寶兒台北10日電）第10屆台北國際動漫節今天開幕，其中可見台灣百名漫畫家合力感謝日本去年捐贈友情疫苗的「台日友情簽繪展」，讓日台交流協會副代表橫地晃以台語感動地說，愛一直循環。

「台日友情簽繪展」由社團法人中華動漫出版同業協進會邀請日本台灣交流協會共同舉辦，展出百幅由台灣漫畫家繪製的感謝簽名板外，也同步展出去年「日台友情簽繪展」的百幅日本漫畫家簽繪板。

橫地晃今天上午於開幕典禮全程特別選用台語致詞，還以日本當紅動漫「鬼滅之刃」的布偶點綴於西裝外，非常融入動漫節氛圍。

橫地晃表示，去年是311大地震10週年，那時為感謝台灣當年對日本的扶持，還有感謝COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期，日本嚴重缺乏口罩的時候，台灣贈送大量MIT口罩保護日本醫護和民眾，「日本100名漫畫家特別製作感謝台灣的簽名板，在去年動漫節一舉公開，轟動全台灣。」

橫地晃說：「今年，沒想到我們得到了台灣漫畫家的溫馨回應。」他認為這就是日本跟台灣的關係，對鄰居、朋友的愛與感情一直循環，善意越循環，友情就越深化。

橫地晃透露，去年許多參與簽繪展的日本漫畫家，聽到台灣漫畫家的響應也很高興，日台漫畫家今年將透過簽繪板隔空對話，更是熱鬧，「我們實際往來的距離仍然被疫情擋住，但日台心靈的距離這2年卻更緊密。」

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第10屆台北國際動漫節今天上午10時開放觀眾入場，「台日友情簽繪展」導覽人員陳俍羽向中央社記者表示，至中午12時就有不少民眾慕名而來欣賞展覽，展區為防疫考量，均有控管人流，排隊入場等候的人數約維持在80人，雖然民眾需要排隊等候入場，但也因為場內控管人數，讓觀展品質更提升。

台北國際動漫節即日起至2月14日於台北世貿一館登場。（編輯：張雅淨）1110210