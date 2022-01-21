台北動漫節現情誼 台日漫畫家展親繪逾百張簽名板

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2022台北國際動漫節將登場，社團法人中華動漫出版同業協進會邀請公益財團法人日本台灣交流協會再次舉辦「台日友情簽繪展」，也請來台灣漫畫家親繪120張感謝簽名板。圖為漫畫家繪製作品，包含游素蘭（最上排左起）、蔡鴻忠、阮光民、星期一回收日、葉明軒（中排左起）、柯宥希、彭傑、MN等。（台灣東販提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月21日

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（中央社記者王寶兒台北21日電）去年是日本311大地震10週年，知名的弘兼憲史、伊藤潤二等逾百名日本漫畫家，透過簽名板或複製畫感謝台灣當年伸出援手，今年台北國際動漫節，將換台灣漫畫家以畫筆回禮。

「日台友情簽繪展」去年於台北國際動漫節展出，日本參與漫畫家卡司相當亮眼，許多漫畫家都曾創作出讓台灣人耳熟能詳的作品，包含以「島耕作」系列聞名的弘兼憲史、恐怖漫畫大師伊藤潤二、「蠟筆小新」工作室、「工作細胞」漫畫家清水茜等漫畫家，真摯情意讓該展成為場內最溫暖的風景。

台灣東販今天發布新聞稿表示，今年台北國際動漫節，由社團法人中華動漫出版同業協進會邀請公益財團法人日本台灣交流協會再次舉辦「台日友情簽繪展」，特別邀請多名台灣漫畫家親繪120張感謝簽名板。

台灣東販指出，2021年期間，台灣和日本都深受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但在嚴峻的考驗下，依然不忘相互幫助。如日本去年6度捐贈疫苗給台灣，台灣也捐贈日本1萬台血氧儀及1008台製氧機等醫療物資，如此互助互信，在在顯現台日患難中堅定的友情。

台灣參與漫畫家包含游素蘭、蔡鴻忠、阮光民、葉明軒、柯宥希、星期一回收日、MN、彭傑等100多名漫畫家共襄盛舉，以畫筆回應日本的暖心友誼。

台灣東販表示，去年所展出的108張日本漫畫家感謝簽名板也將重新登場，除作家親繪簽名板外，還有119張複製原畫將一同展出，包括「進擊的巨人」、「庫洛魔法使」等，台灣、日本漫畫家共同展出更是難得機會，漫迷造訪台北國際動漫節，也可來重溫這些經典作品帶來的感動。

台北國際動漫節將在2月10日至2月14日於台北世貿一館登場。（編輯：陳政偉）1110121