香港藝術節受疫情影響 多齣節目網上免費播映

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香港藝術節2022年邁入第50屆，受到疫情影響，多齣節目包括巴伐利亞國立歌劇院版本的「死城」（圖）、捷克布爾諾國家歌劇院的「希臘受難曲」等歌劇都採線上播出，台灣也可以免費登記觀賞。（香港藝術節提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月16日

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）在亞洲藝壇相當重要的香港藝術節今年邁入第50屆，受到疫情影響，多齣節目包括巴伐利亞國立歌劇院、捷克布爾諾國家歌劇院等歌劇都採線上播出，台灣也可以免費登記觀賞。

香港藝術節發布新聞稿表示，香港藝術節1973年開幕至今，是國際藝壇中重要的文化盛事，每年都在2月到3月舉行，除了邀請全球知名表演團體來香港演出，也有許多香港當地的表演者共同參與，近年也舉辦多元的藝術教育活動，致力豐富香港的文化生活。

今年香港藝術節台灣看得到的免費節目，包含巴伐利亞國立歌劇院歌劇「死城」及「鼻子」；其中「死城」是作曲家康果爾德（Erich Wolfgang Korngold）赴美國發展前之作。早在赴美國之前他就已名滿歐陸，創作三幕歌劇「死城」時年僅23歲，首演時更創下同時於漢堡與科隆「一日雙首演」的樂壇傳奇。

這次與香港藝術節合作的「死城」，是2019年巴伐利亞國立歌劇院的版本，由當時擔任歌劇院音樂總監、現任柏林愛樂樂團首席指揮佩特連科（Kirill Petrenko）指揮，多次獲得「留聲機」和「金叉」等古典音樂雜誌最高殊榮的男高音考夫曼擔綱男主角保羅，卡司堅強。

捷克布爾諾國家歌劇院則將帶來作曲家馬替奴（Bohuslav Martinu）的「希臘受難曲」。「希臘受難曲」改編自希臘作家卡贊扎基斯的小說，偽善自私的神父以上帝之名，帶領村民排擠前來投靠的難民，然而村民曼諾里奧在重重壓迫下仍貫徹信念，不惜犧牲一切為眾人的福祉背水一戰，劇情聚焦在面對異己時的抉擇。

馬替奴生於20世紀初的動盪年代，筆下顛沛流離的難民題材是他的自身經歷，他透過劇中角色所面對的人性弱點及黑暗，藉以探討相關議題。其他還有班貝格交響樂團帶來的古典音樂會以及親子音樂會。

香港藝術節表示，台灣看得到的網上收費節目則有2檔，包括活躍國際的比利時劇團Ontroerend Goed，將推出擅長的互動劇場新作TM。TM用一對一網上遊戲方式，讓觀眾直接和演員透過一問一答的個性測驗對話，過關之後成為神秘組織的「知情人士」。

劇團希望這部打破舞台常規的網上作品，可以反思近年媒體操控輿論、民粹主義、陰謀論等社會現象，票價為港幣100元（約新台幣360元）。

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另一齣則是來自愛爾蘭正點劇團的「機器超人」1.0版本，劇場那端即時演出，網上放送，觀眾這端現場遠距感受線上與線下的同步互動。

香港藝術節是一個非營利組織，2021年年度預算約港幣1億2400萬元（約新台幣4億4800萬元），當中香港特區政府年度撥款占總收入約21%，約16%來自票房收入，約45%來自各大企業、仕紳和慈善基金會的贊助和捐款，約18%則來自其他收入，包括政府針對捐款和贊助收入而提供的相對資助。（編輯：張雅淨）1110216