余光中的愛與希望 作家陳幸蕙19日線上導讀

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已故詩人余光中的作品享譽當代，備受讀者喜愛，由薛伯輝基金會策畫的「余光中的愛與希望」特展，已在高雄美濃搖籃咖啡展出。（薛伯輝基金會提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年2月16日

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）已故詩人余光中的作品享譽當代，備受讀者喜愛，由薛伯輝基金會策畫「余光中的愛與希望」特展，已在高雄美濃搖籃咖啡展出，19日將舉行線上講座，由執行長鍾蔡瑛珠主持，作家陳幸蕙導讀。

根據薛伯輝基金會發布新聞稿，薛伯輝基金會今年特別規畫「台灣經典作家主題展」，首先登場的作家即為余光中，策展人鍾蔡瑛珠以余光中溫暖和浪漫的「愛與希望」為主題，藉由余光中的手稿、詩篇、書籍和老照片，傳遞對家人、對台灣、對世界的大愛。

新聞稿指出，余光中以詩歌、散文、評論、翻譯等作品廣為人知，諸多詩作包括「車過枋寮」、「鵝鑾鼻」、「西子灣的黃昏」、「讓春天從高雄出發」、「台南的母親」、「淡水河上」等，深受讀者喜愛。

導讀人陳幸蕙曾主編「余光中美麗島詩選」，研究余光中作品多年，本次講座將為讀者解析余光中詩作中的獨特風格與情懷。

薛伯輝基金會所屬搖籃咖啡，位在高雄美濃文創園區，由日治時代美濃分駐所整新改建，木造建築及書香氣息傳遞時代氛圍，已形成美濃當地的文化地標。

「台灣經典作家主題展」今年陸續推出主題詩人展覽及講座，繼余光中之後，3月將推出瘂弦，之後依序為鄭愁予、楊牧。

「余光中的愛與希望」講座，19日晚間8時30分舉行，開放讀者線上參與，報名網址：https://forms.gle/ZBAytNyinQ6cmBKt9。（編輯：陳仁華）1110216