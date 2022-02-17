金氏徹平作品打頭陣 NFT平台SOYL所有17日上線

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（中央社記者王寶兒台北17日電）曾受韓國天團BIGBANG成員T.O.P.（崔勝鉉）邀請創作的日本藝術家金氏徹平，搭上NFT熱潮，將發表Tower（NFT）作品於今天上線的NFT平台「SOYL所有」。

SOYL所有由企業家戴安娜、誠品畫廊前資深藝術公關金振寧、媒體人陳卿豪及趙敘廷共同創辦。

SOYL所有透過新聞稿表示，因應區塊鏈時間戳記與不可篡改的技術特性，有別過往資訊不對等或記錄錯誤的收藏歷程，NFT除支持美術館、文史博物館藝術收藏、資料上鏈的服務，也能改善實體藝術創作真假難辨、鑑定流程繁瑣的缺點。

SOYL所有表示，平台未來將協助在實體藝術市場已有良好基礎與脈絡的藝術家，創作全新的NFT作品。

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SOYL所有也將陸續推出3名藝術家的NFT作品，首要為金氏徹平的Tower（NFT）。金氏徹平過去曾透過素描、動畫、公車等形式展示過Tower系列作品，探究都市、建築及個人的關係。他興奮地表示，「對於將Tower發展為NFT作品，我感受到極大的可能性」。

台灣藝術家黃海欣及張徐展也將在金氏徹平之後，在SOYL所有推出NFT作品。黃海欣長年旅居紐約，擅長反諷，以幽默詼諧的平面繪畫，回應社會荒誕現象；張徐展則是德意志銀行年度藝術家2020年得主，他的多媒體動畫也曾入圍第55屆金馬獎最佳動畫短片獎。（編輯：陳仁華）1110217