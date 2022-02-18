台史博、比利時布魯塞爾漫畫藝術中心 簽署意向書

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（中央社記者王寶兒台北18日電）台史博今天宣布，已和比利時布魯塞爾漫畫藝術中心（The Belgian Comic Strip Center-Museum Brussels）共同簽訂「漫畫文化交流意向書」，未來將開啟雙邊漫畫文化交流。

比利時布魯塞爾漫畫藝術中心於1989年開館，館內展示、保存許多比利時重要漫畫作品手稿和出版品，如：艾爾吉的「丁丁歷險記」及沛優（Peyo）的「藍色小精靈」等，並和多國合作展示世界各地的漫畫作品，台灣漫畫家邱若龍、小莊作品也曾於館內展出。

文化部近年努力籌備國家漫畫博物館，布魯塞爾漫畫藝術中心累積30年以上的營運成果，正是得以借鏡的重要合作對象。2020年，文化部先行委託國立台灣歷史博物館成立國家漫畫博物館籌備小組，以博物館專業進行漫畫資料蒐集、台灣漫畫史研究、漫畫文化推廣等軟體籌備工作。

台史博今天發新聞稿表示，兩館交流意向書由台史博館長張隆志、比利時布魯塞爾漫畫藝術中心館長Isabelle Debekker代表簽署，這將促進兩館未來能有更密切的合作，推進漫畫博物館在研究、典藏、展示與教育推廣等面向的發展，深化台灣與比利時的文化交流。

文化部也期待，透過跨國合作，開展更多元的對話。（編輯：張芷瑄）1110218