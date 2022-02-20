陳幸蕙線上開講 發現「余光中的愛與希望」

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）薛伯輝基金會策劃的「余光中的愛與希望」講座昨晚於線上舉行，由執行長鍾蔡瑛珠主持，作家陳幸蕙導讀，節目最後，「余師母」范我存也上線和讀者打招呼，為活動帶來驚喜。

已故詩人余光中的詩作享譽文壇，陳幸蕙曾主編「余光中美麗島詩選」，對余光中的詩作如數家珍。陳幸蕙在講座中表示，余光中的詩充滿對家人的愛，以及對弱勢充滿關懷，他甚至曾在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間以「祈禱」一詩為民眾打氣，「如果余老師還健在的話，一定會寫更多詩為疫情期間的人們加油」。

薛伯輝基金會今年特別規劃「台灣經典作家主題展」，首先登場的作家即為余光中，策展人鍾蔡瑛珠以「余光中的愛與希望」為主題，推出實體特展，藉由余光中的手稿、詩篇、書籍和老照片，傳遞對家人、對台灣、對世界的大愛，同時舉辦線上講座。

鍾蔡瑛珠在講座中表示，這次活動定名為「余光中的愛與希望」，就是因為在閱讀余光中的作品時，可以感受到無限多的愛與希望。鍾蔡瑛珠特別從情詩的領域切入，請陳幸蕙分享余光中寫給妻子范我存情詩的特色。

陳幸蕙表示，余光中寫給范我存的第一首情詩「昨夜你對我一笑」，寫於民國40年4月12日，當時余光中才23歲；從「天國的夜市」詩集所收錄「咪咪的眼睛」一詩，「咪咪」就是余光中對「師母」的暱稱，足見兩人的親密感情。

陳幸蕙同時引「情人的宇宙觀」一詩為例，「當宇宙的末日終於來臨／一瞬間熄滅了星光／你我便暗中緊緊的相擁／在上帝停電的晚上。」詩中展現了一種勇氣，就算一切都暗下來了，他也不害怕，因為有愛情；「三生石」則預想未來相愛的兩人有一人先走，可能發生什麼狀況，讀來雖然悲傷，但其中寫到「讓我們來世仍舊做夫妻」，令人動容。

鍾蔡瑛珠另提到余光中為弱勢族群寫的詩，如「心路要扶」是特別為心路基金會所寫的，內容提到「不要將我忘在這裡頭／整個亮麗的世界啊／在外面等我呢，等我去加入。」帶讀者進入一個特別孩子的心境，說出孩子心裡的呼喚。

「台灣經典作家主題展」今年陸續推出主題詩人展覽及講座，繼余光中之後，3月將推出瘂弦，之後依序為鄭愁予、楊牧。（編輯：張雅淨）1110220