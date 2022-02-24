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藝術家郭東榮辭世 李永得代頒贈總統褒揚令

2022/2/24 16:30（2/24 17:18 更新）
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五月畫會創始人郭東榮1月9日離世，文化部長李永得（右）24日代表頒贈總統褒揚令，由郭東榮遺孀郭陳秀葉（左）代表受贈。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月24日
五月畫會創始人郭東榮1月9日離世，文化部長李永得（右）24日代表頒贈總統褒揚令，由郭東榮遺孀郭陳秀葉（左）代表受贈。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月24日
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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）五月畫會創始人郭東榮1月9日離世，享壽96歲。為表彰其對台灣藝術的傑出貢獻，文化部長李永得今天代表頒贈總統褒揚令，由郭東榮遺孀郭陳秀葉代表受贈。

文化部長李永得表示，感佩郭東榮堅持藝術創作的理想，不論在創作及教育等面向都對台灣畫壇貢獻良多，影響台灣畫壇現代化運動深遠宏大，是台灣現代藝術發展的重要推手。

五月畫會是台灣重要現代美術團體，創會成員受到當時歐美藝術的刺激，積極追求藝術創作的現代化，企圖突破學院創作題材及形式，是台灣藝術史上重要的畫會之一。

郭東榮以優異的藝術表現在台灣及日本藝壇發展，曾榮獲台日兩地「日府賞」、「台陽獎」等獎項肯定。其一生熱愛創作，風格豐富多變，一直到75歲仍創作不輟，每年持續有新作發表，作品獲台北市立美術館、國立台灣美術館典藏。

李永得今天代表頒贈總統褒揚令，由郭東榮遺孀郭陳秀葉代表受贈，台灣五月畫會現任理事長吳柳也到現場觀禮。（編輯：張芷瑄）1110224

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