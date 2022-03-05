插畫家巧手 妙畫3C少女點痣圖

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插畫家陳貞元2017年開始發展圖像角色「唐葫蘆姑娘」，2021年曾在台北藝術插畫節獲自由人藝術賞，5日在首屆「台灣原創匯」活動上展出相關插圖，包含點痣圖、整容部位圖等「面相系列」。中央社記者王寶兒攝 111年3月5日

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（中央社記者王寶兒台北5日電）人們行經夜市或街道旁可常見醒目的男女點痣圖，新銳插畫家陳貞元深受吸引，邊看面相書，邊將點痣圖結合筆下角色「唐葫蘆姑娘」，還應時代流行，為點痣女郎手上點綴一支手機。

「唐葫蘆姑娘」為陳貞元自2017年開始在Instagram發展的圖像角色，去年曾在台北藝術插畫節獲得自由人藝術賞。今天在「台灣原創匯」活動上展出「唐葫蘆姑娘」相關插圖，包含點痣圖、整容部位圖等「面相系列」。

陳貞元今天接受中央社記者訪問表示，過去觀察不同攤位的點痣圖，有些是大圖輸出，有些則甚至可以看到全用手繪而成，「那也是民俗文化的一種。」

點痣圖僅是民間用來標示痣在不同位置可能代表的涵義，在翻看面相書的過程中，陳貞元也從現代觀點發展出「面相系列」。例如整容部位圖，標示了面相不同位置的微整容項目，例如下巴一帶可做玻尿酸、下頷骨矯正及肉毒。

陳貞元提及，「唐葫蘆姑娘」角色的誕生和過去「宮鬥劇」盛極一時有關，她因為追劇而迷上古代女子的服裝，學著畫這些古人，卻越畫越畫不一樣，長出胖胖的臉頰和肉嘟嘟的身體，「古裝劇是不太可能找這樣肉肉的女生來當主角的，但就是長這樣，我才能傳達出我想講的東西。」

點閱「唐葫蘆姑娘」在IG上的貼文，多是以詼諧角度看待生活或時事的短篇漫畫。陳貞元說，例如自己有興趣的女性議題、傳統文化等，仍希望以有趣方式呈現，「唐葫蘆姑娘」是自己在近2年間辭去原有工作後，才開始認真經營的角色，未來仍會持續思索角色發展可能性。

「唐葫蘆姑娘」即日起於松山文創園區的「台灣原創匯」活動展出至6日。（編輯：屈享平）1110305