女高音林慈音發起生日募款 援助烏克蘭民眾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯與烏克蘭戰事延續，女高音林慈音響應臉書發起生日捐款給United Help Ukraine非營利組織，短短一週已經達到開始時設定的募款金額；林慈音說，她覺得身在台灣的大家，能做的也就是這樣，希望戰事趕快平息。（林慈音提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北7日電）俄羅斯與烏克蘭戰事延續，女高音林慈音響應臉書發起生日捐款給United Help Ukraine非營利組織，對象是被戰事影響的烏東民眾，短短一週已經達標。

林慈音今天接受中央社專訪時表示，看到迴響熱烈，自己也很感動。今天是林慈音的生日。

林慈音說，這是很小的舉動，2021年開始碰到生日前夕，臉書就會問說要不要趁機發起捐款，「去年我捐款給將流浪狗帶到國外給人領養的機構，今年我就想說要找一個更有意義的，剛好碰到俄烏戰爭，搜尋了一下相關機構，一週前開始設定募款金額是新台幣2萬5000元，現在已經超過3萬元，我自己覺得很有意義」。

林慈音是台灣中生代最活躍的女高音之一，唱遍各大交響樂團歌劇，也接唱許多民間自製歌劇。

林慈音捐款的單位United Help Ukraine, Inc.是一個非營利慈善組織，接受也分發要給受到俄羅斯入侵的東烏克蘭人民捐款、食物及醫療用品。

林慈音說，她覺得身在台灣的大家，能做的也就是這樣，希望戰事趕快平息，烏克蘭人能夠回到自己的家園，撫平戰爭創傷。（編輯：管中維）1110307